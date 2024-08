Pepe Unchained supera 9,5 milioni di dollari in prevendita

Nel mondo delle criptovalute si distinguono diverse meme coin della famiglia Pepe; oltre a $PEPE, nato ad aprile del 2023, ci sono anche Pepecoin ($PEPECOIN) e PepeFork ($PORK), tra gli altri. Tuttavia Pepe Unchained ($PEPU), questa nuova meme coin ancora disponibile in prevendita, si sta dirigendo velocemente verso l’obiettivo di $10 milioni raccolti in prevendita.

In linea generale

Il mercato ha avuto un andamento piuttosto mediocre di recente; mentre le meme coin hanno generalmente guadagnato valore nella prima metà del 2024, adesso alcune stanno ristagnando o addirittura arretrando.

È quindi chiaro che il mercato è lontano dalla mania degli inizi, anche se non mancano gli investitori che non hanno paura di investire in nuovi token. Lo dimostra ad esempio un investitore con il nickname “Cookislandstrust.eth”: secondo la piattaforma Spot on Chain, ha investito più di $3 milioni in Pepe in due tranche all'inizio di agosto.

Tuttavia, Pepe non è l'unico ad attirare l'attenzione degli investitori. All'interno della famiglia di token con l'avatar della rana giocherellona, Pepe Unchained si è distinto per il successo delle ultime settimane. Sebbene il token sia ancora in fase di prevendita, sta progredendo rapidamente e sta attirando sempre più investitori.

Quali sono le potenzialità di Pepe Unchained?

Il punto di forza del progetto Pepe Unchained è la sua base, e questo perché il token è stato creato sulla blockchain Layer 2 di Ethereum. Questa è una grande differenza rispetto a Pepe, basata su Ethereum. Naturalmente, si tratta di un ecosistema collaudato e sicuro, ma che presenta alcuni svantaggi.

Infatti Ethereum è un ecosistema relativamente costoso con elevate commissioni di transazione; l'elaborazione delle transazioni richiede poi molto tempo. La blockchain Layer 2 di Ethereum risolve questo problema, perché le commissioni sono basse e le transazioni sono fino a 100 volte più veloci di quelle elaborate sulla rete Ethereum. Allo stesso tempo, viene mantenuto un elevato livello di sicurezza e trasparenza.

Il Layer 2 di Ethereum è anche un ecosistema pensato per altri token. La rete può essere utilizzata per creare meme coin ancora più utili utilizzando tecnologie e soluzioni DeFi, NFT o AI. L'ecosistema può quindi competere con Base o Solana, che stanno registrando un rapido aumento dell'attività, con oltre 20.000 meme coin diverse create ogni giorno.

L’interesse per i token $PEPU cresce

La prevendita di $PEPU è stata lanciata alla fine di giugno 2024. Sebbene siano passati meno di due mesi dal lancio, si può già annunciare che sarà un successo: gli sviluppatori sono già riusciti a raccogliere $9,5 milioni.

Il prossimo limite sarà sicuramente superato a breve e, una volta che la fase ICO avrà superato i $10 milioni, la prevendita non potrà che prendere slancio.

Piccoli e grandi investitori stanno investendo nel progetto di Pepe Unchained. Per esempio a fine luglio un investitore, per superare i $6 milioni nella fase ICO, ha acquistato token $PEPU per $200.000. L'investimento di importi così elevati nella prevendita aumenta la fiducia nel progetto.

Per ora, gli sviluppatori non hanno comunicato quando la fase di prevendita terminerà, anche se è certamente prossima al completamento. Poiché l'interesse è già enorme, si può presumere che una volta annunciata la data di fine della fase ICO, gli investitori non vorranno perdere l'occasione e si uniranno al progetto. Si può quindi prevedere un effetto FOMO.

