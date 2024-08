L'accompagnamento della Polizia di Stato al Tour de l’Avenir 2024

Con le ultime due tappe, la competizione internazionale francese di ciclismo Under 23, maschile e femminile è giunta in Italia per completare il Tour.

A garantire la sicurezza degli atleti la Polizia di Stato che nella mattinata di ieri ha preso il testimone dai colleghi d’oltralpe della Gendarmerie National. Per l’occasione, la Polizia di Stato ha messo in campo 4 pattuglie automontate, 16 motociclisti e 2 equipaggi su mezzi attrezzati come officina mobile.

La direzione dei dispositivi della “Specialità” della Polizia di Stato è stata affidata alla Sezione Polizia Stradale di Torino.

Oggi ultima tappa del Tour di 120 km, con partenza da Bobbio Pellice e arrivo in quota agli oltre 2000 metri del Colle delle Finestre.