Tour de l'Avenir, al Colle delle Finestre trionfa lo spagnolo Torres ma la maglia gialla è di Blackmore

Emozione e dello accesissimo sui tornanti del Colle delle Finestre, epilogo dell'ultima tappa del Tour de l'Avenir partita da Bobbio Pellice.

La 60esima edizione della principale corsa under 23 al mondo regala l'affermazione assoluta all'inglese Joseph Blackmore. Splendido successo di giornata lo spagnolo Pablo Torres, che per soli 12 secondi non è riuscito a impossessarsi nuovamente della maglia gialla.

Al femminile si era imposta invece la transalpina Marion Bunel, vera dominatrice della corsa, premiata sul palco di Usseaux dalla leggenda del ciclismo transalpino Bernard Hinault.