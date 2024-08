Sanremo: la cena alla Canottieri ha concluso l'estate per il gruppo di amici che frequentano il 'Moletto'

Con una cena al Circolo Canottieri di Sanremo, si è rinnovata la tradizione pluriennale degli amici del 'Moletto'

"La cena, a base di pesce e accompagnata da un ottimo vino Pigato locale, è stata caratterizzata dal ricordo dei momenti più belli della splendida estate sanremese del gruppo di amici uniti da un 'moletto' (il pennello su cui sono distribuiti i lettini) che negli anni hanno rafforzato l’amicizia.

Domani ripartiranno per Monza, Milano, Mondovì, Cuneo, Torino e Sant'Angelo Lodigiano per riprendere le loro abitudini autunnali: scuola per i giovani e lavoro per i più grandi. Ci si rivedrà a Natale, ma con un pizzico di tristezza di coloro che si lasciano temporaneamente".