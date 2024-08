Concluso il Tour de l'Avenir, Suppo: "Un successo del nostro territorio"

Com’era già avvenuto venerdì 23 agosto a Condove, anche l’ultima tappa del Tour de l’Avenir Femmes e del Tour de l’AvenirHommes in Piemonte è stata una vera festa di sport. In Val Pellice erano in tantissimi al via e l'emozione provata nel vedere i miglioritalenti Under 23 del mondo affrontare i tornanti e lo sterrato del Colle delle Finestre resterà nel cuore di chi ha potuto salire sulla mitica strada in quota, già nobilitata dalle imprese al Giro d’Italia di campioni del calibro di Chris Froome.

“Sostenendo l’organizzazione delle tappe Les Karellis-Condove e Bobbio Pellice-Colle delle Finestre, la Città metropolitana di Torino ha confermato il proprio impegno per le nostre montagne e per la loro valorizzazione turistica e ambientale” ha dichiarato soddisfatto il Vicesindaco Jacopo Suppo al termine della premiazione finale del Tour d l’Avenir, che si è svolta nell’area del campeggio Magic Forest di Fraisse di Usseaux. “Ospitare il Tour de l’Avenir per noi ha significato investire nel futuro del nostro territorio. - ha sottolineato il Vicesindaco metropolitano – Oggi auspichiamo l’approdo del Tour de France nei prossimi anni su una salita che è comunque già nota agli appassionati di ciclismo di tutto il mondo. Ma, innanzitutto, dobbiamo doverosamente ringraziare quegli amministratori locali, quelle Pro Loco e quei gruppi e associazioni di volontariato dei Comuni toccati dalla corsa che hanno creduto nell’avvenimento e hanno aiutato il territorio intero a far bella figura sul palcoscenico sportivo internazionale. In qualità di Consigliere metropolitano delegato ai lavori pubblici, alla viabilità e allo sviluppo montano, sento inoltre il dovere di ringraziare i tecnici e i cantonieri della Città metropolitana per l’impegno che ogni anno mettono in campo sulla Strada Provinciale 172, per renderla fruibile a tutti e adatta ai grandi eventi ciclistici“.