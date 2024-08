Juve, finalmente Koopmeiners: domani le visite mediche a Torino. Intanto è ufficiale l'acquisto di Conceição

Dopo Nico Gonzales e Francisco Conceição, ecco Koopmeiners. Insomma, dopo la torta, ecco la ciliegina: il mercato della Juventus si conclude (forse?) con l'acquisto che tutti attendevano e di cui si parla da giugno, Teun Koopmeiners.

Il regista offensivo dell'Atalanta, protagonista di una lunghissima e appassionante telenovela estiva, tra mugugni, certificati medici presentati, una Supercoppa saltata e molti ammiccamenti e accordi sottobanco, è finalmente a un passo dal vestire il bianconero. Manca soltanto l'annuncio ufficiale della società, che arriverà dopo le visite mediche in programma domattina.

L'ok dell'Atalanta è arrivato ieri, anche se ci sono ancora da sistemare gli ultimi dettagli. Il costo, tra parte fissa e bonus, sfiorerà i 60 milioni di euro richiesti: si studiano i dettagli sulla modalità di pagamento. Decisiva è stata la volontà del giocatore, che non ha ascoltato offerte se non quella della Juventus: percepirà uno stipendio di 4 milioni e mezzo a stagione per 5 anni, più qualche bonus.

Intanto la Juve ha ufficializzato l'acquisto di Francisco Conceição, che aveva sostenuto ieri le visite mediche al J Medical. L'ala si aggiunge a Nico Gonzales, annunciato due giorni fa. Ora il mercato dei bianconeri dovrebbe essere concluso, per lo meno in entrata, ma non si escludono sorprese: dal sogno Jadon Sancho a un vice-Vlahovic che al momento è senza nome.