Si è spento il grande cuore granata di Gianni Bellino

Sognava un Torino e un Filadelfia dei tifosi e aveva rivestito della sua passione, la bandiera granata, anche il campanile di Vigone, creando un festival che attirava appassionati da diverse zone. Si è spento oggi, all'età di 85 anni, Gianfranco Bellino, conosciuto da tutti come Gianni. Personaggio poliedrico e appassionato nelle sue battaglie, la sua vita è stata costellata da un impegno diffuso nella vita sociale del Pinerolese e non solo.

Contitolare del Mobilificio La Stella di Macello, con Bruna Bonetto, che lo ha accompagnato per diversi anni.

Presidente storico della Fidas di Vigone, con cui ha riempito i viali di piazza Clemente Corte con il torneo di calcio dei borghi, che ha visto impegnate decine e decine di vigonesi, ha guidato anche la pro loco locale.

Ma la sua passione più forte e contrastata, perché gli è costata anche grosse delusioni, è stata quella per il Torino. Presidente degli 'Angeli del Filadelfia' e della 'Fondazione Stadio Filadelfia', non si è battuto solo per riportare in vita lo storico impianto del capoluogo, assieme ai tifosi. Nel luglio 2005 ha portato a Roma la domanda di adesione al Lodo Petrucci per salvare in extremis il Toro destinato alla C2 dopo la gestione Cimminelli. Sostenitori e imprenditori si erano organizzati e avevano raccolto fondi per donare un futuro a uno dei simboli romantici del calcio italiano. L'operazione di avere anche un Torino dei tifosi non andò però in porto. La squadra fu salvata, ma il timone lo prese Urbano Cairo.

Bellino verrà ricordato domani, domenica 13 aprile, con il rosario alle 20,30 nella chiesa parrocchiale di Santa Maria del Borgo di Vigone dove lunedì, alle 15, si terrà il funerale. La sua salma risposerà nel cimitero di Villafranca Piemonte.