Con Green Production Lab il Museo del Cinema di Torino avvicina i professionisti della sostenibilità al mondo dell’audiovisivo

TorinoFilmLab , laboratorio per la creazione di film e serie tv del Museo Nazionale del Cinema di Torino attivo dal 2008, lancia un nuovo programma per avvicinare i professionisti della sostenibilità al mondo dell’audiovisivo: Green Production Lab.

“ Siamo orgogliosi di affermare l'impegno del Museo Nazionale del Cinema nell'affrontare le questioni legate alla sostenibilità nell'industria cinematografica - affermano Enzo Ghigo e Domenico De Gaetano , presidente e direttore del Museo Nazionale del Cinema. – Siamo convinti che la sostenibilità non sia solo una necessità, ma anche un'opportunità di crescita e innovazione. Seguendo la nostra lunga tradizione nel promuovere la consapevolezza ambientale attraverso CinemAmbiente, siamo entusiasti di sostenere iniziative come il Green Production Lab. ”

“La sostenibilità è uno dei requisiti per accedere ai finanziamenti pubblici europei, una tendenza destinata a rafforzarsi nei prossimi anni. Ma le strategie green sono spesso gestite dai membri del reparto di produzione e ciò aumenta costi e carico di lavoro” spiega Mercedes Fernandez, Managing Director del TFL “per questo nel settore audiovisivo la richiesta di persone qualificate in questo ambito è in netta crescita. Green Production Lab risponde a questa esigenza.”