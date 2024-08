Venaria si prepara all'ultimo weekend di Sere d’Estate alla Reggia

La Venaria Reale si prepara per ospitare l’ultimo weekend delle Sere d’Estate, il rinomato format estivo che vede la Reggia e i Giardini visitabili fino alle ore 23.

Feste, sogni, arte e visioni, dal tramonto a tarda sera, nell’atmosfera magica della Reggia: una rassegna che porta ogni anno la musica e lo spettacolo dal vivo nei Giardini con concerti, serate dedicate al ballo e dj set immersi nella bellezza, organizzate in collaborazione con la Fondazione Piemonte dal Vivo.

All’imbrunire la magia si diffonde nei Giardini con la luce di migliaia di candele: i visitatori sono invitati a passeggiare nel Giardino a Fiori e nel Giardino delle Rose per lasciarsi incantare dalla visione fiabesca della natura al lume di candela.

Le Sere d’Estate offrono al pubblico l’occasione di ammirare grandi capolavori dell’arte in orario serale, visitando il Piano Nobile della Reggia di Venaria con la Galleria Grande, la Sala di Diana, la Cappella di Sant’Uberto e gli altri suoi magnifici ambienti, visitare la grande mostra Capodimonte da Reggia a Museo, le opere vitree dell’esposizione The best of Glasstress e le installazioni d’arte contemporanea nei Giardini di Venaria Green Art e della mostra Mainolfi/Sculture. Bestiario.

Alle ore 23, infine, le serate si chiudono salutando il pubblico con lo spettacolo di acqua, luci e suoni della Fontana del Cervo nella Corte d’Onore.

Per altre informazioni: lavenaria.it – residenzerealisabaude.com