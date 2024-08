“L’impresa della cultura ieri e oggi”: incontro con le imprese culturali e visita gratuita e guidata alla mostra “Guercino. Il mestiere del pittore”

A margine della mostra in corso ai Musei Reali dedicata al Guercino, BPER Banca, main sponsor dell’esposizione, ed il Gruppo Turismo e Cultura di Unione Industriali di Torino promuovono un incontro sul tema “L'impresa della cultura ieri e oggi: dai Maestri di bottega al Terzo Millennio” a cui seguirà una visita gratuita alla mostra guidata dalle curatrici.

L’appuntamento è per giovedì 5 settembre, ore 17.15, in Via Santa Teresa 11, presso la Sede BPER di Torino da dove si raggiungeranno, in un secondo momento, i Musei Reali per la visita guidata.

L’iniziativa negli ultimi giorni della mostra sul Guercino, che ha portato ai Musei Reali decine di migliaia di visitatori, rientra nelle manifestazioni promosse per Torino Capitale della Cultura d’Impresa 2024 e prende spunto dalla figura del grande artista barocco, manager culturale ante-literam e tra i grandi protagonisti della nascita di un moderno mercato dell'arte.

Prestigiose imprese culturali del territorio confronteranno esperienze e progettualità alla luce di una tradizione che si rinnova ed assume sempre nuove modalità di proposta per il pubblico. Molti sono gli interventi di alto profilo previsti: Marco Amato, Direttore Museo Lavazza e Vice Presidente Gruppo Turismo e Cultura Unione Industriali Torino Anna Maria Bava, Musei Reali di Torino e curatrice della mostra Federica Bianchi, Regional Manager Nord Ovest Coop Culture Sabrina Bianchi, Responsabile del Patrimonio Culturale e Galleria BPER Banca Barbara De Nardi, Consigliere di Amministrazione di Villaggio Globale International Samanta Isaia, Direttore Gestionale Fondazione Museo delle Antichità Egizie di Torino Marcello Ronchei, Direttore Marketing Fondazione Teatro Regio Torino Gelsomina Spione, Università di Torino e curatrice della mostra.

Per iscriversi all’evento e alla visita, fino ad esaurimento posti, è necessario inviare una mail a alfredo.majo@bper.it indicando nell'oggetto EVENTO 5 SETTEMBRE TORINO