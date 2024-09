"Gualdo, indigo e fustagno": l'arte tessile a Chieri ieri e oggi

Nella settimana dei festeggiamenti della Madonna delle Grazie, Patrona della Città di Chieri, lunedì 9 settembre, dalle 16, alla sala della Porta del Tessile del Museo del Tessile di Chieri (via Santa Clara, 10/a), si rinnova il tradizionale appuntamento incentrato sull’industria e le arti tessili e di ieri e di oggi.

La giornata di studi, che offrirà spunti e conoscenze interessanti sia per gli addetti ai lavori sia per il grande pubblico, si concluderà con la visita guidata al Museo del Tessile e all’Orto del Tessile di Chieri.

«Sarà anche un’occasione per annunciare alcune novità in seno alla Fondazione-spiega Melanie Zefferino, Presidente della Fondazione chierese per il Tessile e Museo del Tessile e curatrice dell’evento-e dare un’anteprima dei progetti in fieri che vedono la nostra Fondazione impegnata in tre diversi eventi espositivi, a Genova, nell’ambito di “Genova Jeans”, in città per celebrare con il Comune di Chieri, nostro maggior sostenitore, la collezione civica di Fiber Art, e infine a Torino in collaborazione con l’Accademia Albertina».

PROGRAMMA

Ore 16:00 Saluto di Antonella Giordano, assessore alla Cultura del Comune di ChierI

Ore 16:15 Saluto e introduzione di Melanie Zefferino, Presidente della Fondazione

Ore 16:30 Intervento dello scrittore e giornalista Fabio Marzano, autore de Il Ritorno delle Piante. Storie di nuove convivenze tra Uomo e Natura (EDT, 2024), il quale si focalizzerà sul tema “Isatis tinctoria: il ritorno di una pianta polifunzionale”.

Ore 17:00 Intervento di Silvana Nota incentrato sull’uso dell’indigo nell’arte contemporanea “Rivelazioni indigo. Dal colore alla poetica”.

Ore 17:30 Intervento di Mitti Baiotti con Melanie Zefferino

“I fustagni e altri tessuti di Chieri: tessili per il lavoro, le armi e le feste”.

Ore 17:50 Conclusioni

18:00-19:00 Visite guidate

Visita guidata all’Orto del Tessile a cura di Giulia Perin

Visita guidata al Museo del Tessile a cura di Mitti Baiotti

Ingresso libero, prenotazione obbligatoria

prenotazioni@fmtessilchieri.org