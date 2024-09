Comune, Catanzaro si dimette da Presidente di Commissione (non da consigliere): "Più impegno per anziani e disabili"

Durante l’ultima seduta della Commissione speciale Servizi Pubblici Locali della Città di Torino, Angelo Catanzaro ho annunciato l’intenzione di dimettersi dalla carica di presidente. "Pur consapevole dell’importanza delle funzioni di questa commissione in materia di monitoraggio, indirizzo e controllo dei servizi pubblici locali con particolare riferimento alla qualità, alle modalità, ai costi ed alle tariffe di erogazione", ha detto, "ritengo esaurito il compito che mi ero prefisso all’inizio del mandato. Nel ringraziare il gruppo consiliare del Partito Democratico e la maggioranza per avermi permesso di fare questa importante esperienza, lascio l’incarico con l’unico rammarico di non essere riuscito ad aprire il dibattito sulla possibilità di ripristinare l'Agenzia servizi pubblici locali del Comune di Torino, e garantire così un maggiore controllo sulla qualità dei servizi pubblici erogati".

"Ma, in questo momento sento l'esigenza di rafforzare il mio impegno in Consiglio comunale su altri terreni che, da sempre, mi sono vicini. Da domani, tornerò a dedicare il mio tempo da consigliere in modo esclusivo alla difesa delle politiche a favore degli anziani, delle persone con disabilità e delle loro famiglie, della gestione del nuovo forum Disabilità della Federazione metropolitana del Partito Democratico. Una decisione assunta razionalmente, dopo un’estate in cui la visita di alcuni luoghi di aggregazione della Città, ha rafforzato la mia volontà di modificare il mio impegno in seno al Consiglio comunale. La scelta di tornare a muovermi, insieme ai colleghi del gruppo, solo nelle vesti di consigliere, mi permetterà di dedicare più tempo alle politiche, alle azioni ed alle iniziative che possano aiutare Torino a diventare una Città ancora più accessibile e fruibile a tutte e tutti".