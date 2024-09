Parla Con Me® alla 75/a Fiera Nazionale del Peperone di Carmagnola: Eventi su Sostenibilità Alimentare e Distretti del Cibo

Siamo lieti di annunciare la partecipazione di Simona Riccio - LinkedIn Top Voices Italy | Agrifood & Organic Specialist e founder di Parla Con Me® alla 75/a edizione della Fiera Nazionale del Peperone di Carmagnola, che si terrà dal 30 agosto all'8 settembre 2024. Questo evento rappresenta un appuntamento culturale e gastronomico di grande rilievo, celebrando uno dei prodotti più pregiati e caratteristici del nostro territorio.

Quest'anno, la Fiera di Carmagnola si espande ulteriormente, coinvolgendo nuovi spazi del centro storico e includendo novità come l'ampliamento dell'area espositiva fino a corso Sacchirone e al Villaggio delle Pro loco. "La Fiera non è solo un evento gastronomico, ma una celebrazione della nostra cultura, delle nostre tradizioni e dell'innovazione agroalimentare," ha dichiarato il Sindaco Ivana Gaveglio.

Parla Con Me® sarà presente con due eventi imperdibili:

02/09/2024 - 19:30-20:30: “Non Sprecare, Riscopri”

In un mondo dove lo spreco alimentare è un problema crescente, la serata "Non Sprecare, Riscopri" si propone di sensibilizzare il pubblico sull'importanza di un consumo responsabile. Durante l'evento, avremo il piacere di ospitare esperti del settore della Regione Piemonte che condivideranno esperienze e strategie per ridurre gli sprechi e valorizzare il cibo in eccesso. Gli illustri relatori sono:

Fabrizio Galliati - Presidente Caat - Centro Agro Alimentare Torino

Gianluca Cornelio Meglio - Direttore Caat - Centro Agro Alimentare Torino

Giorgio De Ponti - Politecnico di Milano – Scuola del Design – Design for Food

Matilde Spina - R&D Coordinator di MAMMT (partecipa lei!)

Veronica La Regina - Space Mentor di Plug & Play Tech Center

Gustavo Gonzalez - Co-Founder & CEO @ Agreenet

Luigi Vendola - Giornalista ambientale e Responsabile Progetti – Eco dalle Città

Linda Senfett - Responsabile della Casa dell’Amicizia - Comunità di Sant’Egidio Torino

05/09/2024 - 19:30-20:30: Costruire Reti e Sinergie Alimentari

"Costruire Reti e Sinergie Alimentari" è una serata dedicata ai Distretti del Cibo, fondamentali per lo sviluppo sostenibile e l'innovazione nel settore agroalimentare italiano. Rappresentanti di vari distretti del territorio Piemontese condivideranno le loro esperienze e progetti per promuovere una collaborazione efficace tra territori e istituzioni. L'evento sarà un'occasione unica per scoprire come la cooperazione e le sinergie possano portare alla crescita economica e alla valorizzazione delle eccellenze locali. I relatori di spessore sono:

Paolo Bongioanni - Assessore Agricoltura Regione Piemonte

Andrea Tronzano - Assessore Regione Piemonte Bilancio, Sviluppo delle attività produttive e Internazionalizzazione

Fabrizio Galliati - Presidente Caat - Centro Agro Alimentare Torino

Gianluca Cornelio Meglio - Direttore Caat - Centro Agro Alimentare Torino

Ignazio Garau – (videoregistrazione) - Vice Presidente della Consulta Nazionale dei Distretti del Cibo

Roberto Ghio - Presidente del Distretto del Cibo Chierese e Carmagnolese

Franco Cominetto - Presidente Distretto del Cibo e del Vino Mombarone Serra Morenica e Naviglio di IvreaSarà anche presente un ricercatore del CREA

L'evento rappresenta un'opportunità unica per esplorare il tema della sostenibilità nella filiera agroalimentare e sarà l’occasione per incontrare il Team di Parla Con Me, Simona Riccio e Alessio Criscuolo. Invitiamo tutti a partecipare a questi eventi unici per scoprire insieme come possiamo fare la differenza nel settore agroalimentare.

Parla Con Me® si impegna a promuovere l'innovazione e la sostenibilità nel settore agroalimentare, e siamo entusiasti di far parte di questa prestigiosa manifestazione.

Per ulteriori informazioni visitate il sito ufficiale: https://www.parlaconmeofficial.it/