Il Gruppo Abele apre un nuovo sportello telefonico dedicato agli hikikomori

Dal 3 settembre genitori, docenti, ragazze e ragazzi che intercettano o presumono situazioni di ritiro sociale potranno rivolgersi telefonicamente a una psicologa e psicoterapeuta della Fondazione Gruppo Abele





Le stime più recenti parlano di oltre un milione di Hikikomori nel mondo. Nel nostro Paese vengono definiti ritirati sociali: sono adolescenti e giovani adulti, in particolare tra i 14 e i 30 anni, che delusi o a disagio nel mondo esterno scelgono forme più o meno radicali di isolamento.

Secondo la prima indagine statistica sul tema, realizzata dal Gruppo Abele in collaborazione con l’Università della Strada e il Dipartimento di Fisiologia Clinica del Centro nazionale di ricerche (Cnr), in Italia parliamo di circa 50mila persone solo nella fascia di età tra i 15 e i 19 anni. Adolescenti che rifiutano la vita sociale, scolastica e lavorativa e si ritirano in casa con relazioni esterne ridotte al minimo e contatti quasi esclusivamente mediati attraverso il web. Con situazioni spesso correlate di depressione, disturbi alimentari e altre forme di malessere psichico.



Dal 3 settembre 2024 genitori, docenti, ragazze e ragazzi che vivono o intercettano situazioni di questo tipo potranno rivolgersi telefonicamente a una psicologa e psicoterapeuta della Fondazione Gruppo Abele, per chiedere aiuto, consiglio o semplicemente ascolto.



Il Gruppo Abele, con il progetto Nove e ¾, segue da anni giovani che rifiutano la socialità, e proprio grazie all’esperienza maturata ha deciso di concretizzare un piano di prevenzione. Insieme al CTS (Centro territoriale di supporto per le nuove tecnologie e disabilità) di Torino, punto di riferimento per la consulenza, la formazione e il monitoraggio dei processi di inclusione, aprirà uno sportello telefonico per incoraggiare giovani e adulti a segnalare il disagio che vivono in prima persona oppure che osservano in qualcuno a loro vicino.

Il nodo critico è infatti quello di far emergere situazioni che tendono a rimanere troppo a lungo sotto traccia, per sottovalutazione, incomprensione, paura o vergogna. Mentre è dimostrato che il tempo è in questi casi un fattore chiave per evitare la cronicizzazione del problema: prima si interviene con un supporto educativo e psicologico mirato, più è facile provare ad accompagnare la persona fuori dal proprio isolamento, verso un ritorno alla socialità e alla fiducia in sé stessa e negli altri.

Lo sportello telefonico sarà attivo il lunedì dalle 9:30 alle 12:30 e il giovedì dalle 15 alle 18. I numeri dedicati saranno lo 011-2486221 e il 335-6865389.

Il servizio di supporto sarà gratuito – fatto salvo il normale costo di chiamata – e a rispondere ci sarà sempre personale specializzato: educatori professionali e psicologi psicoterapeuti. La referente sarà la dott.ssa Giovanna Galasso, psicologa psicoterapeuta del progetto Nove e ¾.

Per informazioni:

Ufficio Stampa Fondazione Gruppo Abele

u.comunicazione@gruppoabele.org - 331 5753837