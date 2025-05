Nuovi giochi, campi da basket, calcetto e ping pong: così rinasce il giardino di via Saint Bon

Un giardino più accessibile, sicuro, con nuove aree per il gioco e per la pratica sportiva. Taglio del nastro questa mattina per il rinnovato giardino di via Saint Bon inaugurato dal sindaco Stefano Lo Russo, dell’assessore al Verde e alla Cura della città Francesco Tresso, e del Presidente della Circoscrizione 7 Luca Deri.

Maxi rissa in Aurora

Siamo nel cuore di Aurora. A pochi passi da qui due giorni fa - tra via Bra e corso Giulio Cesare -, c'è stata la maxi-rissa con martelli chiodati e coltelli tra sudamericani: a finire in manette 11 persone.

Fatti che il sindaco ha definito "molto gravi, immagini che lasciano sconcertati. Per quanto potremmo fare, daremo tutto il nostro supporto alle forze dell'ordine perché episodi di questo tipo possano non ripetersi".

"Abbiamo esigenza - ha aggiunto il primo cittadino - di riappropriarci dello spazio pubblico: esempi come questo giardino sono là prima risposta alla richiesta di sicurezza sociale interventi come questi".

36 aree gioco

L'intervento di riqualificazione è stato realizzato con fondi PNRR. Sono 36 in totale le aree interessate dai lavori, di cui 28 aree giochi; per il giardino Saint Bon la biblioteca di riferimento è la Italo Calvino di lungo Dora Agrigento 94.

I lavori

L'area centrale del giardino, precedentemente ribassata e strutturata a gradoni, è stata riportata al piano e trasformata in una piastra sportiva multifunzionale per il calcetto e il basket, dotata anche di un tavolo da ping pong in calcestruzzo. Il muro che delimitava l’area è stata demolito.

L'area per i bimbi è stata ampliata, arricchendola di due nuove piastre, quattro giochi inclusivi e nuova pavimentazione antitrauma. Tutt'intorno è stata messa una recinzione metallica.

Nuovi alberi

Per migliorare l’accessibilità, sono stati ripristinati i vialetti interni con pavimentazione drenante in calcestruzzo. Importanti anche gli interventi sul verde: il terreno è stato livellato, sono stati seminati i nuovi prati e messi a dimora 25 nuovi alberi e arbusti, che garantiranno zone d'ombra nelle giornate più calde.

Più illuminazione

Per una maggiore sicurezza nelle ore serali è stato inoltre adeguato e potenziato l’impianto di illuminazione pubblica. Completano la riqualificazione 12 nuove panchine in legno, due tavoli da picnic, 10 cestini portarifiuti e la predisposizione dell’allacciamento di un toret.

"Questi interventi - ha sottolineato l'assessore Francesco Tresso - sono un tassello della città che si sta trasformando in maniera importante: tanti semi che danno l'idea di come, nella quotidianità, il bene comune sia di tutti".