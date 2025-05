Nasce a Torino il Comitato Difesa Quartieri: "Ora diciamo no alla nuova moschea"

Nasce il Comitato Difesa Quartieri. Si tratta di un progetto che vuole dare voce ai cittadini torinesi contro le problematiche dei quartieri, "per trovare soluzioni alle criticità che affliggono la nostra città e riappropriarci delle nostre strade, troppo spesso oggi in mano a bande violente di immigrati" così i responsabili.

Il 5 Giugno alle ore 21 il comitato scenderà in strada in corteo tra il quartiere Aurora e Barriera di Milano, insieme ai cittadini, dopo i recenti gravissimi fatti di cronaca, per chiedere più sicurezza, meno degrado, meno spaccio e per dire anche un netto no alla costruzione della moschea in via Bologna, in quanto si tratterebbe di un ennesimo passo verso la creazione di un pericoloso ghetto straniero in Barriera di Milano.

L’appuntamento per tutti i cittadini stanchi di questa situazione, che vogliano ribellarsi e riappropriarsi del quartiere è, come indicato nei volantini e nei manifesti distribuiti e affissi in tutto il quartiere, giovedì 5 Giugno, alle ore 21, in Via Bologna 55 (Ex fonderie Nebiolo).