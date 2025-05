Nei giorni scorsi è toccato alla panchina per la pace: nuova ondata di atti vandalici a Torre Pellice

La notte tra mercoledì 28 e giovedì 29 maggio si sono accaniti contro la panchina per la pace in via Beckwith appena ridipinta in occasione dei festeggiamenti per il 25 aprile. Ma questo è solo l’ultimo degli elementi di arredo urbano che da marzo un gruppo, probabilmente composto da giovani, vandalizza in modo frequente: “In piazza Libertà e in viale Dante hanno già portato via pezzi di panchine che abbiamo poi trovato a distanza di giorni in altri punti del paese. Spesso però staccano i cartelli Ztl dell’area pedonale in via Beckwith, in piazza Libertà e in piazza San Martino” spiega la sindaca di Torre Pellice Maurizia Allisio. Questa volta, però, la panchina era ridotta in uno stato tale che gli operai comunali l’hanno portata via nella mattinata di giovedì 29 per fare manutenzione.

L’ipotesi è che il gruppo di vandali sia costituito da giovani: “Un fenomeno analogo era già accaduto circa cinque o sei anni fa – ricorda Allisio –. I responsabili allora erano stati individuati e si trattava di un gruppo di adolescenti. Da marzo siamo di nuovo alle prese con qualcuno che quasi tutte le notti crea dei danni”.

Per correre ai ripari l’Amministrazione comunale sta interloquendo con la Polizia locale e i Carabinieri: “Stiamo cercando di individuare un modo per sorvegliare meglio il paese – rivela la sindaca –. Abbiamo preso in considerazione l’ipotesi di comprare nuove telecamere per la video sorveglianza anche se la spesa necessaria, al momento per l’ente non è sostenibile”.