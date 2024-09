Tira fuori un coltello, minaccia e rapina il taxista: individuato e arrestato dai carabinieri

È accaduto nella notte fra il 29 e il 30 agosto, poco dopo la mezzanotte, zona “Madonna di Campagna” a Torino: due uomini chiamano un taxi e si fanno accompagnare nei presi di Via Casteldelfino ma, al momento del pagamento, uno dei due estrae un coltello e minaccia il conducente, intimandogli di consegnare soldi e cellulare.

Decisiva la pronta chiamata al 112

Impossessatisi dell’apparecchio e di 10 euro, i due si danno alla fuga. Il tassista non si dà per vinto e chiama il 112 per chiedere aiuto. Nel giro di pochissimo viene raggiunto da una pattuglia “ACCIAIO” del Nucleo Radiomobile Carabinieri di Torino: i militari sono esperti, nel giro di pochi minuti riescono a ricostruire i fatti e ad acquisire le immagini dei due presunti autori, diramando le ricerche alle altre pattuglie in servizio.

Soggetto noto alle forze dell'ordine

Il risultato non tarda ad arrivare: in meno di un’ora uno dei due viene rintracciato in corso Venezia, riconosciuto, identificato e fermato; si tratta di una vecchia conoscenza delle forze di polizia con un provvedimento definitivo ancora pendente; perquisito, l’uomo aveva ancora addosso il coltello utilizzato per commettere il reato. Per il presunto rapinatore si sono aperte le porte del carcere “Lorusso e Cutugno” di Torino.

I provvedimenti a carico dei soggetti citati sono stati emessi durante le indagini preliminari e, pertanto, vige la presunzione di non colpevolezza.