Galup... che goal! Una partita per la solidarietà a Pinerolo

Si preannuncia davvero un incontro straordinario, l’evento organizzato da Galup e supportato dall’ FC CALCIO Pinerolo, con il riconoscimento della Città di Pinerolo: una “Partita di Solidarietà” dove scenderanno in campo la squadra NAZIONALE CALCIO TV & SOCIAL vs TEAM GALUP.

Una serata imperdibile di vero spettacolo, dove il calcio la farà da padrone, ma, come in tutte le Partite di Solidarietà, sarà un’occasione unica per tifare tutti insieme per un obiettivo comune, quello della solidarietà: l’intero incasso sarà infatti devoluto alle associazioni del territorio PINEROLO CI SONO ANCH’IO ets-odv, AMA.le IQSEC2, LIBERTA’ E CORAGGIO e MANUELE FORZA DELL’AMORE di None, impegnate quotidianamente ad offrire un aiuto concreto a bambini e famiglie in difficoltà.