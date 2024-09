Riprendono gli eventi della rassegna “45 anni di musica con la tua città”

Riprendono a settembre gli eventi della rassegna “45 anni di musica con la tua città” per festeggiare i 45 anni di attività del Centro di Formazione Musicale della Città di Torino. Conclusa la prima parte del programma, con venti appuntamenti musicali da aprile a giugno, culminati il 21 giugno in occasione della Festa della Musica, gli allievi e gli insegnanti sono pronti a ripartire con altri venticinque eventi gratuiti, tra concerti, incursioni musicali, talk, laboratori e un grande concerto finale.

“Festeggiamo un traguardo importante per il Centro di Formazione Musicale – ha dichiarato l’assessora alla Cultura Rosanna Purchia – il progetto della Città di Torino dove il welfare culturale è già realtà da ben 45 anni. Crediamo fermamente nell’importanza di offrire al territorio occasioni in cui la buona musica possa essere praticata e vissuta insieme, in maniera accessibile e inclusiva. Il ricco programma del CFM si intreccerà a settembre con agli appuntamenti di MITO per la Città, con un importante momento al grattacielo di Intesa Sanpaolo, e culminerà il 18 dicembre in un concerto al Teatro Alfieri, in cui docenti e allievi attuali e storici coinvolgeranno tutti i presenti in una grande festa all’insegna del fare musica insieme”.

ll programma degli eventi, tutti gratuiti, è consultabile sul sito www.comune.torino.it/corsimusica. Nell’ambito di MITO per la Città saranno realizzati cinque concerti tra cui uno dedicato alla sonorizzazione di film muti in collaborazione con le associazioni Aiace e ITER e dieci momenti musicali in strutture ospedaliere, case di accoglienza e carceri. La biblioteca Calvino ospiterà otto conferenze-concerto che spazieranno da Bach al Jazz, con incursioni nel mondo della poesia e della letteratura. Tre eventi, realizzati in collaborazione con il dipartimento di Lingue e letterature straniere e Culture moderne di UniTO, ricorderanno, anche attraverso la musica, la figura del drammaturgo Eugène Ionesco, la sua genialità e la sua opera all’avanguardia, a trent’anni dalla sua scomparsa. Vi sono poi un concerto e una conferenza-concerto nell’ambito della rassegna Incanto Egizio, proposta da Sistema Musica per celebrare i 200 anni della Fondazione Museo Egizio, il già citato concerto al Grattacielo di Intesa Sanpaolo e per finire la CFM Swing Night, il 18 dicembre al Teatro Alfieri.

“45 anni di musica con la tua città” è un progetto della Città di Torino, realizzato grazie alla collaborazione della Fondazione per la Cultura e al sostegno di Intesa Sanpaolo.

La partecipazione a tutti gli eventi è gratuita.

Proseguono il contest fotografico e la call to action

Il contest 45 ritmi visivi CFM, a libera partecipazione, premierà i migliori scatti fotografici nelle tre categorie Note in fuga (fotografie che catturano il dinamismo e l’energia delle esibizioni musicali dal vivo della rassegna “45 anni di musica con la tua città”), Melodie nel dettaglio (fotografie che si concentrano su strumenti musicali, partiture e dettagli catturati durante gli eventi) e Generazioni armoniche (fotografie che testimoniano l’interazione e la connessione che nasce tra musicisti di diverse generazioni, competenze e culture).

La call to action Selfie post to action, a libera partecipazione, premierà i concorrenti che si ritrarranno con foto e video durante uno o più eventi della rassegna.

Tutti i dettagli sulle modalità di partecipazione ai contest e alla call to action sono disponibili sul sito del CFM www.comune.torino.it/corsimusica/. In palio tre borse di studio per i corsi di musica, 45 omaggi per la frequenza di un laboratorio a scelta tra tutti quelli proposti per l’anno formativo 2024/2025 e tanti gadget.