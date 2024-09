Un grande concerto chiude degli allievi chiude il corso internazionale di perfezionamento pianistico e cameristico

Edizione 2024 per il corso di perfezionamento pianistico e cameristico organizzato dall’associazione Pantheon ETS in collaborazione con LeMus Edizioni musicali e associazione Liceo Musicale di Rivarolo. La novità di questa edizione è stata l’onore di aver ricevuto il patrocinio della città di Rivarolo in quanto “l’iniziativa ha un carattere internazionale attrattivo a tutti gli addetti ai lavori e può diventare un momento di incontro e di aggregazione collegando la tradizione musicale con le peculiarità della realtà locale rispetto a momenti di socialità “ come lo stesso Sindaco Martino Zucco Chinà ha sottolineato.

Il corso (a numero chiuso per garantire la qualità della preparazione) ha accolto ben 11 giovani partecipanti provenienti da diverse Regioni d’Italia con un’età dai 15 anni in su: ragazzi che frequentano i corsi propedeutici e accademici presso i migliori Conservatori italiani. Tra loro due ragazze canavesane allieve dell’associazione Liceo Musicale: la sangiorgese Alessia Petrocca, da poco ammessa al triennio accademico al Conservatorio A. Vivaldi di Alessandria, e l’appena quindicenne di Busano Alessandria Pellegrino, allieva di Sonia Magliano e scelta a rappresentare le giovani nuove leve della classe di pianoforte, appunto.

Una 6 giorni di tanta musica di altissimo livello trascorsi dal 27 agosto al 1° settembre sotto le preziosissime cure dei docenti Daniela Demicheli, Simone Gragnani e Matteo Costa nello spirito della condivisione e scambio prezioso di consigli e esperienze culturali. Sabato 31 agosto è stata la stessa vicesindaca e assessora alla Cultura e Pubblica Istruzione Marina Vittone a consegnare ai ragazzi gli attestati di partecipazione presso la sede dei corsi dell’associazione Liceo Musicale complimentandosi con tutti per l’impegno e la dedizione sottolineando il valore della musica come formazione culturale di ciascun individuo rivolto anche alla crescita emotiva personale. Si è inoltre soffermata in particolar modo sul valore della condivisione di intenti fra diverse realtà al fine di promuovere lo sviluppo di un territorio.

Il Concerto finale del corso si è tenuto domenica 1° settembre a Loranzé Alto nell’accogliente salotto culturale della Foresteria per il quale l’evento ha segnato l’inizio della nuova stagione dedicata interamente alle figure femminili della musica classica con la presentazione accurata della sua Presidente Alice Fumero.

L’emozione di tutti gli allievi non ha assolutamente impedito di godere di spunti musicali di grande abilità passando fra autori come Cimarosa, Haydn, Mozart, Schubert, Beethoven e Mendelssohn.

Prossimo appuntamento del salotto della cicala domenica 8 settembre mentre i corsi al liceo musicale riprenderanno lunedì 9 settembre in preparazione della nuova stagione in attesa del prossimo corso di perfezionamento previsto, a questo punto, per la fine estate del 2025.