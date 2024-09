Ripartono i treni sulla Rivarolo-Chieri: primi problemi e ritardi

Dopo lo stop per lavori, disagi per i pendolari che questa mattina hanno viaggiato sulla Sfm1 Rivarolo-Chieri. A causa infatti di un guasto tecnico tra San Benigno e Bosconero, a causa dei forti temporali delle ultime ore, si sono registrati pesanti ritardi sull'intera linea.

Pesanti ritardi

Per decongestionare il tracciato diversi treni sono stati cancellati, mentre negli altri casi i passeggeri hanno raggiunto le loro mete non all'orario stabilito. Sul posto stanno intervenendo i tecnici RFI: i problemi sono stati risolti per le 9.30.

Dallo scorso 23 agosto sulla Sfm1 erano in corso dei lavori per la realizzazione del sottopasso carrabile a Volpiano: per questo si viaggiava con i bus. Gli interventi sono appunto terminati ieri e sulla Rivarolo-Chieri da oggi sono ripartiti i treni.