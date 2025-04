In Val Pellice un cantiere per la Bealera Peyrota e rimodellare la scarpata della Sp 163

Continueranno anche questa settimana i lavori sulla strada provinciale 163 che collega Luserna San Giovanni ad Angrogna e che comportano il traffico unico a senso alternato nel punto dove è in corso il cantiere. “Si tratta di interventi della Città metropolitana per rimodellare la scarpata e la sottoscarpata della strada – spiega il sindaco di Angrogna Gino Giordan –. Una parte dei lavori inoltre toccherà anche la storica Bealera Peyrota, l’antico canale artificiale che partendo da Angrogna porta a valle l’acqua”. Alla Bealera verrà sostituita la tubatura per un tratto del suo corso. Il termine dei lavori è previsto per venerdì 18 aprile.