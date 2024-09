Scuole Montalcini, parte la pedonalizzazione ma alcuni residenti non ci stanno

Per la Settimana Europea della Mobilità ( ) la Circoscrizione 3 ha messo in atto quattro pedonalizzazioni sperimentali di fronte alle scuole, ma non mancano le polemiche. Il Comitato dei residenti, dimoranti e lavoratori della Circoscrizione 3 ha protestato contro la chiusura di parte delle vie Collegno e Palmieri, di fronte all'Istituto Comprensivo Montalcini, tra via Cavalli e via Avigliana. Alcuni cittadini hanno scritto una lettera alle istituzioni lamentando la mancata consultazione, il poco preavviso e la riduzione di circa 60 posti auto, e hanno sollevato dubbi sulla temporaneità del provvedimento visto che le transenne sono cementate al suolo e non c'è presenza di una data di termine negli avvisi lasciati ai residenti e sui cartelli di divieto di sosta. "A nostra grande sorpresa - si legge nella lettera - le transenne sono state cementate sull'asfalto e i cartelli già modificati in via definitiva. Queste misure alla viabilità sono molto impattanti sulla vita personale e professionale di noi lavoratori, pensionati, commercianti e professionisti della circoscrizione e gradiremmo un confronto".

Il coordinatore della commissione mobilità della terza Circoscrizione Marco Titli ha risposto ribadendo il carattere sperimentale del provvedimento: nel caso della scuola Montalcini si tratta di una chiusura provvisoria dal 16 al 29 settembre, come per la chiusura di via Emanuele Luserna di Rorà per la scuola primaria Cesare Battisti. Le altre due che interessano la circoscrizione saranno le pedonalizzazioni di via Brissogne di fronte alla scuola primaria Leopoldo Ottino e di via Lancia di fronte alla scuola Palazzeschi, dal civico 138 a via Sacra di San Michele. Queste ultime due andranno in porto tra il 20 settembre e il 6 ottobre.