“Dammi 3000 euro o ti spacco il locale": minaccia il titolare di un ristorante cinese: arrestato

Entra a pomeriggio inoltrato di ieri, lunedì 2 settembre, in un ristorante cinese a confine tra i quartieri “Aurora” e “Barriera Milano” e tenta di estorcere 3000 euro al titolare del locale. “Dammi 3000 euro, altrimenti ti spacco tutto e domani me ne dai 5000”.

Sono le parole che un uomo, 49 anni, ha rivolto al connazionale gestore del ristorante, il quale, dopo il rifiuto, ha visto davanti ai propri occhi l’ira dell’uomo riversarsi su tavoli e sedie che scagliate in aria hanno danneggiato parte del locale. Percepita la gravità della situazione il titolare ha poi chiamato il 112.

L’equipaggio della Radiomobile dei Carabinieri, arrivato al ristorante, ha trovato il presunto autore della tentata estorsione e del danneggiamento per terra, apparentemente privo di sensi. L’arrivo dei sanitari e gli accertamenti a seguito dell’accesso in ospedale hanno poi confermato il buono stato di salute dell’uomo, verosimilmente rimasto sul pavimento per inscenare davanti agli investigatori un’aggressione da parte del titolare del locale.

Dopo aver ricostruito la dinamica dei fatti, i Carabinieri hanno tratto in arresto il 49enne poiché gravemente indiziato di “tentata estorsione e danneggiamento”. E’ ora a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

I provvedimenti a carico del soggetto citato è stato emesso durante le indagini preliminari e, pertanto, vige la presunzione di non colpevolezza.