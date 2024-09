Vieste: quali sono le spiagge più belle per le tue vacanze sul Gargano

Vieste, situata sullo sperone della penisola italiana, è una delle destinazioni più belle per le vacanze. Centro principale del Gargano, Vieste ha una costa davvero ricca di splendide spiagge, cale e baie tutte da scoprire.

La spiaggia di Pizzomunno

Chiamata anche spiaggia di Scialara, è la principale di Vieste. Sovrastata dal massiccio in calcare dove si erge il castello del centro storico, la spiaggia è facilmente accessibile e attrezzata. Per tale motivo, è anche tra le più frequentate della zona. Lunga ben 8 chilometri, ha un fondale sabbioso e basso che rende la balneazione sicura a tutti gli avventori. La comodità e il calmo mare trasparente sono i punti di forza di questa spiaggia a Vieste dove prenotare favolosi villaggi in Puglia.

La Punta delle Sirene

Poco più a sud rispetto alla spiaggia di Pizzomunno, la piccola spiaggetta di Punta delle Sirene regala scorci di rara e incantevole bellezza. La spiaggia di sottile sabbia dorata è incastonata tra grosse formazioni calcaree scavate dalla forza del vento e delle onde, tra cui spicca la grotta dei pipistrelli. Ancora una volta, il fondale è basso e l'acqua meravigliosamente trasparente.

La Baia dei Colombi

A circa un chilometro verso nord dal centro storico di Vieste, si raggiunge la bellissima baia dei Colombi. La piccola baia nascosta di sabbia dorata si raggiunge percorrendo un sentiero che si snoda tra la macchia mediterranea. Per tale motivo, è la spiaggia perfetta per chi cerca un po' più di intimità senza però spostarsi troppo da Vieste.

La Baia di Campi

Verso sud rispetto al centro storico di Vieste, si trova la baia di Campi. Dalla naturale forma di mezzaluna, la baia è composta di ghiaia sottile con un fondale piuttosto profondo. Nella parte centrale, spiccano due isolotti naturali da raggiungere anche a nuoto. La zona è molto apprezzata dai sub e da escursionisti che con una piccola imbarcazione riescono ad arrivare a bellissime grotte naturali come grotta Calda dove sono presenti sorgenti di acqua calda, grotta Campana Piccola, grotta dei Contrabbandieri dotata di due uscite, grotta Sfondata priva della copertura superiore.

La Spiaggia di San Felice

Chi si dirige nella parte sud, trova la Spiaggia di San Felice, un vero e proprio paradiso immerso nel verde. La piccola spiaggetta sabbiosa è caratterizzata da un arco naturale che sovrasta le azzurre acque del mare scavato nella roccia carsica. Si raggiunge solo via mare o dall’omonima struttura. Si può ammirare questo meraviglioso paesaggio anche dalla torre di San Felice, raggiungibile con una bellissima escursione per chi ha voglia di un piccolo trekking vista mare.

Cala della Pergola

Infine, a circa 20 km da Vieste si trova una piccola cala davvero incantevole: è quella della Pergola. Con un fondale di ghiaia inframmezza a sabbia sottile, è famosa per i suoi fondali alti che vengono presi d'assalto da chi ama le immersioni. Si raggiunge facilmente in macchina ed è dotata di un ampio parcheggio, motivo per cui conviene venire al mattino presto durante il periodo di alta stagione.