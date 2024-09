Agricoltore travolta dalla piena del torrente Orco, proseguono senza sosta le ricerche

Sono proseguite nella giornata di oggi le ricerche del 58enne travolto con il suo trattore dall'acqua del torrente Orco nel comune di Feletto.

I Vigili del fuoco coordinano le attività per scoprire eventuali tracce. Sul posto un furgone ucl (unità comando locale) dove un funzionario e esperti tas (topografia applicata al soccorso) definiscono le aree di perlustrazione. Anche personale sapr (droni) in affiancamento ai soccorritori composti da squadre congiunte di Vigili del fuoco e volontari della Protezione civile per scandagliare il territorio. Gli esperti saf (spelo alpino Fluviali) operano nelle zone più impervie.

Sono una ventina i soccorritori mobilitai in questa azione. Le attività proseguiranno fino a quando le condizioni di luce lo permetteranno.