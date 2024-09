Brutto incidente questa mattina in corso Grosseto, all'angolo con via Ala di Stura. Intorno alle 8 il conducente di una vettura ha perso il controllo del mezzo all'incrocio semaforico, ribaltandosi completamente in mezzo alla carreggiata, poco prima del supermercato In's al civico 58/C.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorritori della Croce Azzurra di Torino. In questa zona di Borgo Vittoria si registrano rallentamenti al traffico.