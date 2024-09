Il noleggio a lungo termine in Italia

In Italia, il noleggio a lungo termine sta diventando una scelta sempre più popolare per le imprese e i privati che necessitano di un veicolo. Questo trend è confermato dall’ultimo rapporto dell’UNRAE (Unione Nazionale Rappresentanti Autoveicoli Esteri), che ha evidenziato un notevole incremento nel 2023.

Durante quest’anno, infatti, sono stati stipulati oltre 710 mila contratti di noleggio a lungo termine, con una crescita del 15% rispetto all’anno precedente. Questo aumento ha mostrato come i consumatori italiani stiano apprezzando i vantaggi offerti da questo tipo di contratto, che include l’uso di un’auto e la possibilità di usufruire di molteplici servizi accessori.

Cos’è il noleggio a lungo termine?

Prima di analizzare quali sono i motivi per i quali in Italia si sta scegliendo sempre più di stipulare un contratto di noleggio a lungo termine, è bene chiarire cos’è e quali sono le caratteristiche di questo contratto.

Ebbene, quando si parla di noleggio a lungo termine si fa riferimento a una particolare formula contrattuale che consente di usufruire di un’auto senza doverla acquistare ma pagando un canone mensile che comprende una serie di servizi come ad esempio le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria, l’assicurazione RC Auto, soccorso stradale e molti altri ancora.

Per avere maggiori dettagli, è consigliabile consultare il sito di una compagnia di noleggio, come ad esempio https://noleggio.ayvens.com/it-it/, e scegliere l’opzione maggiormente in linea con le proprie necessità ed il proprio budget.

Perché gli italiani scelgono il noleggio a lungo termine?

Ma quali sono le ragioni che hanno spinto gli italiani a preferire sempre di più questa soluzione di mobilità? I motivi sono molteplici, tra cui:

Spese certe : il noleggio a lungo termine consente di avere spese certe, poiché nel contratto sono inclusi diversi servizi (come le coperture assicurative e l’assistenza stradale). Inoltre, non ci sono costi imprevisti nemmeno in caso di problemi improvvisi, sinistri stradali, ecc. perché il canone mensile include anche la manutenzione;

: il noleggio a lungo termine consente di avere spese certe, poiché nel contratto sono (come le coperture assicurative e l’assistenza stradale). Inoltre, non ci sono costi imprevisti nemmeno in caso di problemi improvvisi, sinistri stradali, ecc. perché il canone mensile include anche la manutenzione; Libertà di cambiare il veicolo : sono sempre di più le persone che preferiscono cambiare veicolo con una certa frequenza, soprattutto coloro che percorrono molti km all’anno. Il noleggio a lungo termine permette di farlo in tutta tranquillità, senza preoccuparsi della svalutazione del vecchio veicolo, ovvero la differenza tra il prezzo d’acquisto e quello di vendita;

: sono sempre di più le persone che preferiscono cambiare veicolo con una certa frequenza, soprattutto coloro che percorrono molti km all’anno. Il noleggio a lungo termine permette di farlo in tutta tranquillità, del vecchio veicolo, ovvero la differenza tra il prezzo d’acquisto e quello di vendita; Gestione burocratica: possedere una vettura significa occuparsi di molte incombenze burocratiche, come l’assicurazione, la tassa di proprietà, ecc. Tuttavia, con il noleggio a lungo termine, tutte queste responsabilità vengono trasferite alla compagnia di noleggio.

Conviene il noleggio a lungo termine in Italia?

Chiaramente la valutazione in ordine alla convenienza o meno di questo particolare contratto è sempre soggettiva. Tutto dipende da ciò che desidera il privato e da quali sono le sue necessità.

Per fornire una risposta al quesito è necessario considerare una serie di aspetti come ad esempio la frequenza con la quale si cambia il proprio veicolo, la deducibilità delle spese (se si possiede una P.Iva ad esempio), dalla percorrenza dei chilometri ecc.

In genere, però, è possibile affermare che questa formula ormai già da qualche tempo sta riscontrando un enorme successo affermandosi, relativamente al Bel Paese, come una delle alternative all’acquisto dell’auto più amate.