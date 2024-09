Al Collegno Folk Festival i LabGraal in concerto

Il LabGraal è uno dei gruppi italiani di Keltic Rock che si è conquistato un posto di rilievo sulla scena musicale internazionale. La band torna in concerto domenica 8 settembre 2024 alla Certosa Reale di Collegno, Parcheggio dei Tigli, viale Martiri XXX aprile, alle ore 21.15, in occasione del 17° Collegno Folk Festival, Il loro stile si ispira alla cultura che hanno respirato nei loro viaggi presso i Paesi celtici, e in particolare alla cultura e alla musica celtica, infatti molti dei loro brani sono tradizionali e provengono proprio dai Paesi celtici, brani che il LabGraal ha rivisitato secondo il suo particolare stile.

In questo contesto il gruppo presenterà brani inediti, come “Stop this bloody cruelty” di stampo animalista o “Waves of Time”, antica canzone norvegese suonata con la Tagelharpa (violino vichingo).

L’attuale formazione è composta da Rosalba Nattero (voce); Luca Colarelli (bagpipe e chitarra); Andrea Lesmo (bouzouki e tastiere) e Gianluca Roggero (tamburi). Per l’occasione si esibirà come Guests la violinista Chiara Cesano, non nuova alle collaborazioni con il LabGraal.

Il gruppo è spesso impegnato in azioni di solidarietà internazionale, nelle battaglie per i diritti degli animali, nelle iniziative per la Pace, nell’impegno verso i Popoli indigeni che li ha portati ad una collaborazione con le Nazioni Unite. Il LabGraal ha subito una grave perdita quando nel 2019 è mancato Giancarlo Barbadoro, fondatore del gruppo insieme a Rosalba Nattero. Proprio a Giancarlo è dedicato l’ultimo album, in vinile e CD, “The Last Shaman” che contiene brani inediti di Barbadoro.

In questo particolare contesto, visto che la rassegna è dedicata ai popoli della Sardegna, il gruppo farà notare i legami con l’antica provenienza della cultura della Sardi e in particolare con i Popoli del Mare, gli Shardana, ai quali li legano simboli e miti tipici della cultura celtica. Nonché il profondo legame con la Natura, peculiare esempio dei popoli celtici.