Sette colpi di pistola contro la saracinesca: paura a Barriera di Milano

Ieri sera preso di mira "Barber Shop Andrea" di via Paisiello

Paura ieri sera a Barriera di Milano, dove ignoti hanno sparato sette colpi di pistola contro il negozio "Barber Shop Andrea" di via Paisiello. Intorno alle 21 sono stati esplosi dei proiettili, da due armi differenti, contro la serranda abbassata dell'attività commerciale.

Gli spari sono stati avvertiti dai residenti, che hanno chiamato il 112.

Nessun ferito

Sul posto è intervenuta immediatamente la Polizia, che indaga sulla vicenda, oltre alla scientifica per i rilievi: il negozio è rimasto chiuso nella giornata di oggi. Secondo una prima ricostruzione i proiettili sono stati esplosi da due armi diverse, da una coppia di uomini che si sarebbe allontanati a bordo di una moto.

Gli agenti hanno ascoltato il titolare, che lavora in questo angolo di Torino nord da 30 anni, per capire se avesse ricevuto delle minacce. Nella sparatoria fortunatamente non si registrano feriti: la Polizia ha acquisito le immagini delle videocamere.