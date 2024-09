Cavour si tuffa nell’antico e nei vinili da collezione

Con l’estate che volge al termine domani, domenica 8 settembre, torna a Cavour ‘Roccantico’: un vero e proprio punto di ritrovo per gli appassionati del brocante e dell’antiquariato. Novità di quest’anno sarà rivolta ai grandi appassionati di musica, con la mostra ‘Il vinile Discomania’, nel salone del Consiglio comunale di piazza Sforzini 1.

​​Originariamente concepito come evento per riscoprire e rivivere la nostalgia e il fascino delle epoche passate, ‘Roccantico’ con il tempo ha acquisito una dimensione ancora più significativa come opportunità economica concreta per famiglie, pensionati e giovani in difficoltà. “Una sorta di mercato solidale con un’unica regola: non accettiamo oggetti nuovi, ma solo roba vecchia ed usata” racconta Emilia Volpi, presidente dell’associazione organizzatrice ‘Cavour in Fiore’, che lo organizza.

Cartoline, vinili, macchine fotografiche ma anche dipinti, mobili, libri; questi sono alcuni degli oggetti che verranno esposti da circa 100 espositori, provenienti da tutta la regione, tra le vie e le piazze del centro storico cavourese “Per ora ne contiamo un centinaio, ma sicuramente in giornata ne arriveranno altri – spiega Volpi –. Chiunque può partecipare ed esporre e vendere i propri oggetti”

I vinili saranno il tema della mostra organizzata dai cavouresi Elvio e Fabrizio Castagno, padre e figlio collezionisti. ‘Il vinile Discomania’ è un’esposizione di 300 Lp di papà Elvio, con i capolavori che hanno fatto la storia della musica: “Volevamo cambiare un po’ dalle edizioni precedenti – racconta Elvio –. Ad esempio due anni fa le latte del caffè, lo scorso anno abbiamo esposto le caffettiere e quest’anno abbiamo pensato ai vinili”.

Per maggiori informazioni scrivere alla e-mail cavourinfiore@gmail.com o contattare il numero telefonico 339 5932800.