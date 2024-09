Rendere complementari gli ospedali di Chivasso e Settimo: Riboldi incontra i sindaci del Chivassese

Rendere complementari gli ospedali di Chivasso e Settimo Torinese, utilizzando più posti letto per la popolazione anziana che rappresenta l’utenza maggiore del Pronto Soccorso. È la proposta lanciata dal sindaco Claudio Castello all’assessore regionale alla Sanità Federico Riboldi nel corso del confronto che si è tenuto nel pomeriggio dello scorso giovedì 5 settembre, in Regione Piemonte. Presente anche la sindaca di San Mauro Torinese Giulia Guazzora.

“Lungodegenza e geriatria – ha spiegato il primo cittadino di Chivasso – potrebbero, da un lato, offrire servizi più efficaci ai pazienti anziani e, dall’altro, decongestionare la medicina d’emergenza/urgenza del nostro nosocomio”. Le altre questioni sollevate dal presidente del Comitato dei sindaci del Distretto al componente della Giunta Cirio riguardavano i ritardi nel finanziamento dell’ospedale monumentale ed il miglioramento del laboratorio di Emodinamica e della Struttura Semplice Dipartimentale di Oculistica.

“Abbiamo apprezzato l’attenzione e la presa in carico delle problematiche sottoposte – ha commentato la vice presidente del Comitato dei sindaci del Distretto Guazzora -, soprattutto per l’estensione oraria dell’Emodinamica e all’ampliamento e agli investimenti sul Pronto Soccorso, così come in un discorso territoriale, la gestione delle liste d’attesa per gli interventi di cataratta”.

Al vertice hanno preso parte anche i dirigenti dell’Assessorato Regionale, il direttore generale dell’Asl TO4 Stefano Scarpetta e la direzione di Azienda Zero. Ventiquattro ore prima infatti, a Palazzo Santa Chiara oltre 20 sindaci avevano incontrato l’ente del Servizio Sanitario Regionale relativamente al servizio delle ambulanze medicalizzate.

“Auspichiamo un ascolto efficace delle nostre richieste – ha detto il sindaco Castello – per superare i problemi che la sanità sta attraversando. Occorrono azioni concrete per potenziare i servizi sanitari anche dei territori decentrati, in un’ottica virtuosa di complementarità”.