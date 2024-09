Quel giardino ostaggio di vandali e degrado: cominciata la demolizione della fontana dedicata alle operaie Ex Superga

Una zona caratterizzata da degrado, disturbo della quiete pubblica e rumore durante la notte. Una situazione diventata insostenibile per i residenti di via Verolengo, lì dove sorge il Parco dedicato alle Operaie della Superga e su cui da oltre un anno si richiede di intervenire con commissioni di circoscrizione che sono state appositamente organizzate sul posto per trovare una risoluzione.

Qui le foto testimoniano fumogeni accesi, bivacchi, mentre la musica alta fino a tardi è un incubo per chi ha l’alloggio che affaccia sull’area verde.

Le proposte

Era stata quindi avanzata la richiesta di un miglioramento dell’area dalla Circoscrizione 5, con il presidente Enrico Crescimanno, e dal coordinatore Giorgio Tassone, che guida la sesta commissione legata a Verde e Ambiente, oltre da chi qui ci vive. Il retrofront sull'area cani

Tra le proposte avanzate dalla circoscrizione c’era quella relativa alla realizzazione di un’area cani nel parco. Una richiesta che non era poi stata portata avanti e su cui c’era poi stato un dietro front. Via la fontana con fondi Pnrr

Da lì allora, attraverso diversi incontri, si è arrivati a stabilire come si potesse risistemare l’area. Attraverso fondi Pnrr era stato stabilito di effettuare la manutenzione straordinaria delle aree verdi limitrofe alla biblioteche civiche di Torino, tra cui era stata individuata la fontana “Ex Superga” come opera da demolire in quanto ammalorata, in cattive condizioni e preda di vandali abituali.

Come stabilito l’invaso, ubicato all’interno del Giardino Operaie della fabbrica Superga in via Verolengo 70, sarà quindi raso al suolo. Al suo posto troverà spazio, come aveva specificato l’assessore al Verde Francesco Tresso “una pavimentazione colorata che si inserisca in continuità con quella delle aree limitrofe”. Eliminato anche pergolato e arredi