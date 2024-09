Dal 25 ottobre a Torino torna Luci d'Artista: due nuove opere per il museo a cielo aperto

Le novità

" Voglio rendere - ha sottolineato il curatore dell'evento Antonio Grulli , ricordando l'artista recentemente scomparsa - un tributo a Rebecca Horn: a Torino abbiamo una delle sue opere più importanti e fotografate della manifestazione ". Grulli ha poi aggiunto come quest'anno la sezione Costellazioni sarà ancora più ricca. Alcuni istituzioni culturali e private - come Artissima, MAUTO, GAM e Mao - faranno una loro installazione luminosa personale.

Lo Russo: "Vogliamo aggiungere opere d'arte"

Le nuove opere

Per quanto riguarda le due nuove opere, al momento non è stata svelata la loro collocazione. L'opera "Scia'Mano" del Maestro Luigi Ontani è, come dichiarato dal titolo, legata alla figura dello Sciamano ed è connesso al lavoro su figure, immagini e concetti universali su cui Ontani ha sempre lavorato. Ma il soggetto è anche un tributo alla dimensione magica e letteraria a cui la Torino è sempre stata accostata.

L’opera VR Man di Andreas Angelidakis, realizzata in occasione e con il supporto di Torino 2025 FISU Games Winter è ripresa dall’iconografia classica della scultura greca e romana, immaginario su cui l’artista lavora da molti anni. La nuova opera si riferisce alla pratica atletica come fondamento dei giochi olimpici ma anche come disciplina indissolubile dall’attività intellettuale e spirituale, così come era vista durante il periodo classico greco.