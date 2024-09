La Peace Run fa tappa alla Hope Color a Castiglione

Quasi un anno e mezzo dopo il primo incontro, le strade della ASD Hope Running APS e della staffetta internazionale Peace Run tornano a convergere. Il 5 aprile 2023 al Parco del Bricel di Chivasso le magliette gialle accompagnarono di corsa lo staff dell’Associazione Sri Chinmoy Oneness Home Peace Run, mentre sabato 14 settembre a Castiglione Torinese saranno alcuni delegati della bella realtà fondata nel 1987 da Sri Chinmoy ad affiancarsi ai soci dell’associazione chivassese in occasione della Hope Color.

La staffetta della Peace Run si dedica a promuovere la cultura della pace e della fratellanza tra i popoli e porta con sé una fiaccola di tipo olimpico, simbolo della comune aspirazione alla pace. La fiaccola viene passata di mano in mano per condividere un’esperienza di unità e fratellanza, affinché ognuno possa sentirsi parte di una “unica famiglia mondiale” che si estende oltre i confini geografici, culturali e sociali.

Un onore per la Hope Running del presidente Giovanni Mirabella ospitare un progetto internazionale di questa rilevanza, a cui hanno aderito nel corso degli anni prestigiose personalità, tra cui Nelson Mandela, Madre Teresa di Calcutta, Mihail Gorbachev, Papa Giovanni Paolo II, Papa Francesco e leggende dello sport come Muhammad Alì, Carl Lewis e gli All Blacks.

Restando in ambito sportivo, non finiscono qui le novità relative alla Hope Color, manifestazione che rientra nel palinsesto di Sports and Music, tradizionale kermesse di eventi sportivi e spettacoli musicali organizzata dall’Ufficio Cultura, Tempo Libero e Sport del Comune di Castiglione Torinese in collaborazione con la Pro Loco di Castiglione Torinese e l’associazione Accendi Lo Spirito, con il cofinanziamento della Regione Piemonte e il patrocinio del Comitato Regionale CSEN Piemonte. Franco Semioli, allenatore con un passato da calciatore professionista (in carriera ha indossato maglie prestigiose come quelle di Torino, Inter, Fiorentina e Sampdoria, oltre che della Nazionale Italiana, tra le altre), sarà presente alla Hope Color 2024 di Castiglione Torinese nelle vesti di testimonial dell’evento. Persona da sempre sensibile alle tematiche della solidarietà e dell’inclusione, Semioli ha accettato l’invito e parteciperà alla coloratissima giornata di sabato 14 settembre, il cui programma è stato svelato in queste ore dagli organizzatori.

A partire dalle ore 12,00 presso il Parco del Chiostro verrà aperto lo stand della Hope Running, in cui sarà possibile formalizzare le ultime iscrizioni e contemporaneamente ritirare il kit di partecipazione. Le operazioni di iscrizione e ritiro kit proseguiranno fino alle ore 16,00 quando è previsto il ritrovo. A seguire verrà dato inizio al Color Party, con il consueto riscaldamento muscolare a ritmo di musica e le attività collaterali. Verso le ore 17,30 prenderà il via la Hope Color, camminata inclusiva di 5 chilometri dentro un'autentica esplosione di colori, divertimento e solidarietà!

Il motto “Mettiti in movimento, colora la speranza” incarna lo spirito dell’evento, unire il movimento fisico alla volontà di contribuire a una causa nobile. Ogni edizione della Hope Color, evento con un cuore grande, dedicato alla solidarietà, si distingue per l’impegno sociale e il supporto a cause benefiche che fanno la differenza nelle comunità locali.

Per iscriversi ci si può rivolgere al Baruccio del Tramway di Nonna Rita di via Torino 197 a Castiglione Torinese oppure utilizzare il link online https://www.endu.net/it/events/hope-color-castiglione-torinese/