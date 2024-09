Carcere della Vallette, le consigliere di Avs e Sinistra Ecologista: “La protesta delle detenute è pacifica e va ascoltata”

“La sofferenza psichica e psicologica è elevata e non trova adeguata risposta: a doversene fare carico sono spesso gli agenti di polizia penitenziaria che non ne hanno le competenze. È noto e ci è stato confermato un problema di abuso di trattamento con psicofarmaci che talvolta si traduce in vere e proprie dipendenze, alcuni di questi farmaci sono poi stati sospesi dalle stesse amministrazioni carcerarie in Italia per questo motivo” spiega Marro.

Cera: "Condizioni sanitarie tragiche"

“Anche la questione sanitaria in carcere sta diventando tragica - aggiunge Cera - registriamo una assenza di presa in carico che va dalle patologie più semplici, come le visite dentistiche o oculistiche, fino alla mancanza di controlli post operatori dopo interventi gravi per patologie serie”.

Ravinale: "Provvedimenti contro il sovraffollamento"

“Le donne in sciopero chiedono reali provvedimenti contro il sovraffollamento a partire dal riconoscimento di maggiori sconti di pena per buona condotta, oggi in discussione alla Camera su proposta delle opposizioni, ma anche l’applicazione delle normative già vigenti e che rimangono solo sulla carta per la carenza di applicazione delle misure alternative alla detenzione e per gravi ritardi della magistratura di sorveglianza costantemente sotto organico. Anche il decreto Nordio, comunque insufficiente, per ora non trova applicazione. Occorre ragionare sulla depenalizzazione di reati minori: non si può entrare in carcere per pochi mesi per reati bagatellari. Abbiamo incontrato più persone in questa situazione, donne che avevano un lavoro e che lo hanno perso. Che senso ha?” conclude Ravinale.