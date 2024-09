Pentenero (Pd): "Preoccupata per il parere del Collegio dei Revisori sull'assestamento di Bilancio"

“Siamo molto preoccupati per il parere espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti sull’Assestamento di Bilancio della Regione Piemonte che censura innanzitutto i tempi con i quali la regione ha inviato i documenti, non certo giustificabili con l’appuntamento elettorale, e che rileva alcuni aspetti preoccupanti come i “potenziali rischi sugli equilibri dettati dal contenzioso in itinere” sul calcolo dei “canoni per le grandi concessioni idroelettriche” dichiarano la Presidente del Gruppo Pd in Consiglio regionale Gianna Pentenero, il Vicepresidente della Commissione Bilancio Fabio Isnardi e la portavoce in Commissione Bilancio Emanuela Verzella.

“Sono prive di fondamento le giustificazioni che l’Assessore al Bilancio Tronzano ha addotto per giustificare il parere dei Revisori dei conti sull’assestamento di bilancio della Regione Piemonte. Infatti non tranquillizza né il fatto che sia stato espresso dopo l’approvazione del testo da parte del Consiglio regionale, né tanto meno che, secondo l’Assessore, si trattasse soltanto di un documento tecnico. Inoltre, i Revisori rilevano, altresì, che non vengono effettuati con puntualità gli accertamenti rispetto alle previsioni. Siamo allarmati dalla bocciatura del Collegio dei Revisori e dall’annunciato Assestamento politico che, se seguirà questa linea, non potrà che essere disastroso” commentano gli esponenti dem.