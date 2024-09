Disagi per chi si sposta in metropolitana questa mattina: linea ferma mezz'ora per cause tecniche

"Cause tecniche". Ecco il messaggio che è comparso sui monitor di comunicazione della metropolitana di Torino, questa mattina. Poche parole che bastano però ad annunciare in maniera efficace le difficoltà che attendono chi di solito è abituato a spostarsi con i convogli che viaggiano sotto terra. Lo stop è durato circa mezzora, con il trasporto che è ripartito pochi minuti dopo le 9.



Un periodo non semplice, per la metro sabauda, dopo che la riapertura nelle scorse settimane era stata accompagnata da polemiche (roventi) sulle tante scale mobili e ascensori che ancora non funzionavano dopo un mese di stop.



Oggi la sorpresa per chi, studenti o lavoratori, avevano intenzione di utilizzare la metro per spostarsi di buon mattino.