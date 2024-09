Torino come meta turistica sostenibile: così si presenta in Cina

Torino continua a rafforzare la sua vocazione internazionale partecipando al World Conference on Tourism Cooperation & Development di Pechino. L'assessore al Turismo Domenico Carretta rappresenterà la Città prendendo parte, domani, alla tavola rotonda dal titolo “Potenziare il turismo transfrontaliero per favorire l’apprendimento reciproco tra le civiltà”.

Sono attesi 500 ospiti da oltre 40 paesi e regioni, compresi Sindaci e Vicesindaci, leader di organizzazioni internazionali e dirigenti di rinomate aziende turistiche. In questo contesto la città di Torino si presenterà come esempio di destinazione che non solo offre ricchezze culturali e artistiche ma che si impegna a gestire i flussi turistici in modo sostenibile e responsabile, preservando e valorizzando il patrimonio locale. Sarà l’occasione per confrontarsi con altre città e per condividere best practice su progetti in grado di conciliare crescita turistica e sostenibilità.

La conferenza è organizzata dal World Tourism Cities Federation (WTCF), un network globale di 182 città, di cui Torino fa parte dal 2015. L’obiettivo del network è quello di promuovere il turismo come motore di sviluppo sostenibile, che migliori la qualità della vita dei cittadini, attraverso una discussione globale e la condivisione di iniziative ed esperienze. WTCF ha messo a disposizione per ciascun membro della rete, fra cui Torino, uno stand espositivo in cui promuovere la propria città come meta turistica internazionale.

“La partecipazione a questa importante conferenza è un’occasione preziosa per riflettere sullo sviluppo sostenibile del turismo – ha commentato l’assessore Domenico Carretta – e una grande opportunità per promuovere la nostra città come destinazione turistica di eccellenza, capace di attrarre nuovi flussi turistici, in particolare dalla Cina. Porteremo le nostre esperienze e sarà arricchente lo scambio con le altre città che condividono con noi l’obiettivo di promuovere un turismo inclusivo e responsabile, che non è solo un’opportunità economica ma anche un mezzo per costruire relazioni, condividere idee e promuovere la comprensione tra popoli”.

Torino vanta una lunga tradizione di rapporti con le città cinesi. Il primo gemellaggio, con la città di Shenyang, risale al 1985; da allora, la rete di relazioni si è estesa a città come Guangzhou e Shenzhen, fino a Wenzhou, Harbin e Chengdu. Questi legami non solo favoriscono scambi culturali e commerciali, ma incoraggiano anche la condivisione di conoscenze e di buone pratiche in vari settori, dall’arte all’urbanistica, dall’istruzione allo sport. Questi scambi rafforzano il rapporto con la Cina contribuendo alla costruzione di relazioni internazionali durature e alla collaborazione su sfide globali.