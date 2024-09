Multe per violazioni della Ztl? Da domani a Torino arriveranno sul pc o smartphone

Da domani a Torino addio alla notifica sul parabrezza: chi ha preso una multa se la vedrà consegnare sul proprio pc o smartphone. Prenderà infatti il via il 12 settembre, in via sperimentale, la nuova procedura digitale di avviso per chi ha infranto il codice della strada.

Le violazioni sanzionate

In un primo tempo riceveranno la notifica telematica solo un numero limitato di utenti: in questa fase di avvio solo gli automobilisti indisciplinati che non hanno rispettato la Ztl. Successivamente sarà estesa a più torinesi e riguarderà tutte le violazioni rilevate dalle telecamere e T-red, per le quali non è prevista la decurtazione dei punti.

Ad esempio quando un automobilista, a semaforo rosso, supera di poco la linea di stop. Oppure se viene rilevato, tramite apparecchiatura elettronica, che la revisione del veicolo è scaduta.

Le modalità

Una novità che si inserisce nell'ampio processo di digitalizzazione. L'avviso di cortesia digitale verrà mandato tramite l’app dei servizi pubblici IO. L'informazione telematica ricalca il sistema "tradizionale" in uso da decenni, quando in caso di sosta vietata si trovava il foglietto del vigile sotto il tergicristallo.

Questa innovazione tecnologica non è da considerarsi una notifica, ma ha lo scopo di avvisare tempestivamente l'automobilista della violazione. In questo modo chi ha commesso un’infrazione, se pagherà entro 3 giorni dal ricevimento del messaggio tramite pagoPA, potrà usufruire della riduzione del 30%. Inoltre, non pagherà le spese di notifica.

In caso di mancato pagamento, la violazione sarà notificata come di consueto