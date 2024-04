Il Circolo dei lettori omaggia Norberto Bobbio: l'incontro con Tommaso Greco, Andrea Malaguti, Gustavo Zagrebelsky

Nuova settimana di incontri per il Circolo dei lettori che parte domani con un omaggio a Norberto Bobbio.

Alle ore 18 infatti si terrà un talk con Tommaso Greco, Andrea Malaguti, Gustavo Zagrebelsky, con il coordinamento Giuseppe Laterza e l’intervento di Andrea Bobbio.

“Lezioni sulla guerra e sulla pace” è il titolo dell’incontro che parte dall’omonimo libro. Subito dopo la crisi di Cuba, che aveva portato il mondo sull’orlo dell’olocausto nucleare, il grande filosofo elaborò le sue lezioni sulla guerra e sulla pace in uno scritto inedito, in cui discute le teorie con cui nella storia si è giustificata la guerra o si è cercato di superarla.

Si prosegue con altri ospiti da Gianni Oliva a Letizia Tortello, Nicola Zingaretti. Questa settimana inoltre il Circolo ospiterà alcuni incontri della rassegna Mind the Gap. Pensare, disobbedire, resistere.

Ecco gli altri appuntamenti della settimana.

lunedì 8 aprile h 18

Destino

Facciamo il punto. Tre parole per l'oncologia

con Vanessa Maher e Riccardo Torta e Gaia Rayneri, moderano Guido Giustetto e Alessandro Comandone, introduce Marco Airoldi

La diagnosi non produce il destino, ma un destino con cui dobbiamo confrontarci: ragione, destino e diagnosi non sono sinonimi. Non sempre infatti la parola diagnostica è aggressiva, anzi a volte rappresenta quell'inizio di sintonia protettiva da cui inizia la vera cura.

a cura di "il punto" - progetto dell'Ordine dei Medici di Torino

lunedì 8 aprile h 19

Scrittrici difficili. I romanzi del cambiamento #1

Margiad Evans

Cercarsi nel buio

con Fuani Marino

Margiad Evans è lo pseudonimo con cui Peggy Eileen Whistler pubblica scritti e poesie intorno al 1950. Epilettica quando ancora di tale patologia si sapeva poco, per lei la scrittura è strumento di lotta, di mancata sottomissione all’affezione cerebrale e di ricerca, perché «l’epilessia, come la poesia, esige un linguaggio che semplicemente non esiste».

Scrittrici difficili è ideato e curato da Valeria Cecilia

martedì 9 aprile h 18

Sade filosofo

Marco Menin

Il sole nero dei Lumi (Carocci)

con Giovanni Leghissa, Pier Paolo Portinaro e Cristina Trinchero

Spesso espunto dalla storia della filosofia, Sade sovvertì i canoni del dibattito, spaziando dalla morale alla politica, dalla pedagogia alla religione. Filosofo, dunque, a tutto tondo, lottò per la libertà di pensiero e aprì una breccia nel lato più oscuro della natura umana.

martedì 9 aprile h 18.30

Chi? Che? Cop!

Un confronto sulla buona comunicazione

con Tommaso Perrone e Ferdinando Cotugno

A che punto è lo stato dei negoziati per il clima dopo la conferenza numero 28 che si è tenuta a Dubai, negli Emirati Arabi Uniti, lo scorso dicembre? Cosa serve per migliorare la comunicazione delle Cop? Come si può riformare l’intero sistema dell’informazione?

nell’ambito di LifeGate Live. Il Climatariano al Circolo dei lettori

martedì 09 aprile h 21

20 anni di tutela per le persone private della libertà

con Maria Pia Brunato, Samuele Ciambriello, Monica Cristina Gallo, Davide Petrini, Emilia Rossi e Bruno Mellano

Il 7 giugno 2004 il Comune di Torino ha aperto la strada alla nascita di figure di garanzia dedicate alle persone sottoposte a misure restrittive: un anniversario da celebrare nel tentativo di assicurare una tutela sempre più adeguata ai problemi e alle criticità che si pongono nei vari contesti di limitazione della libertà, non solo in carcere.

a cura di “il punto” - progetto dell’Ordine dei Medici di Torino

mercoledì 10 aprile h 18

Il fattore molesto della civiltà

Lea Melandri

Amore e violenza (Bollati Boringhieri)

con Filippo Maria Battaglia

Amore e violenza tendono idealmente a polarizzarsi: che cosa avrebbero da spartire lo slancio ardente verso l’oggetto del proprio desiderio e la brutale lacerazione dell’altro, la tenerezza e l’odio rabbioso, la passione vivificante e il gesto mortifero?

nell’ambito di Femminile plurale

mercoledì 10 aprile h 18.30

Alimentazione consapevole e biochimica della gioia

Pier Luigi Rossi

L'intestino. Il sesto senso del nostro corpo (Aboca)

Il medico, a partire dalle più aggiornate acquisizioni della scienza, mostra come felicità, gioia o tristezza nascano dalla biologia, correlata alla nutrizione molecolare e al metabolismo cellulare del sistema corporeo, non solo da condizionamenti psicologici, sociali e affettivi.

mercoledì 10 aprile h 20.30

Il respiro di Sarajevo

Un documentario di ricordi e di speranza

con Letizia Tortello, Alfredo Sasso e Paolo Borgna

Sanja e Zoran nel 1993 fuggono dall'assedio di Sarajevo e trovano rifugio in provincia di Torino. Dopo 30 anni, tornano lì insieme a Elena, che li accolse nella propria casa in un piccolo villaggio di montagna. Questa è la storia di una vita ricostruita, un omaggio all'accoglienza ma anche al respiro di una città che ancora ricorda.

il documentario è una produzione ISTORETO e Fabiana Antonioli, con la regia di Fabiana Antonioli e Andrea D'Arrigo, patrocinato da Regione Piemonte, Città Metropolitana di Torino, OBCT Osservatorio Balcani Caucaso, Comuni di Lanzo Torinese e Coassolo Torinese

giovedì 11 aprile h 18

Il voltafaccia di una nazione

Gianni Oliva

45 milioni di antifascisti (Mondadori)

introduce Gianni Firera

Eliminati Mussolini, gerarchi e Re, l’Italia riacquista la sua presunta integrità politica e morale usando la Resistenza per assolversi dalle responsabilità. Ma come defascistizzare tutto e tutti se in quegli anni pressoché tutto e tutti erano fascisti? Con un riciclo senza pudore di uomini, strutture e apparati.

a cura di Associazione Vitaliano Brancati

giovedì 11 aprile h 18

Maria di Francia e la rivolta dell'amore cortese

Chiara Mercuri

La nascita del femminismo medievale (Einaudi)

La rivoluzione di Maria di Francia non è raccontata nei manuali, perché in buona parte fallì. Avrebbe voluto imporre idee nuove e progressiste su amore, sessualità, rapporti coniugali e vita di coppia, che avrebbero potuto dare un nuovo corso alla storia femminile, e quindi al mondo.

nell’ambito di Femminile plurale

giovedì 11 aprile h 18

Una vita per il teatro

Carlo Fontana

Sarà l'avventura (il Saggiatore)

con Filippo Fonsatti

L’autore ha dedicato la vita al teatro: si è occupato di critica per poi osservare da vicino, affiancandoli, il mestiere dei più grandi professionisti che hanno reso contemporaneo il teatro di prosa e il teatro lirico italiano. Questo è il suo racconto di una lunga storia di amore e passione.

venerdì 12 aprile h 16.30

Pubblico ministero

Un protagonista controverso della giustizia

presentazione del libro di e con Edmondo Bruti Liberati (Raffaello Cortina Editore)

con Anna Rossomando, Nicola Zingaretti, Andrea Orlando e Emilia Rossi

in collaborazione con Fondazione Demo

Il pubblico ministero è spesso al centro di polemiche. La Costituzione ha ridisegnato la sua figura e il suo ruolo in termini del tutto innovativi rispetto allo Stato liberale e al fascismo, ma il percorso per l’attuazione di questi principi è stato lungo e accidentato. Il PM ha infatti un duplice volto: costruisce e sostiene l’accusa, ma come parte pubblica ha un dovere di verità che lo differenzia radicalmente dall’avvocato difensore. Per il difensore, a garanzia dell’equo processo, l’unico obiettivo è la difesa del cliente; per il PM, l’unico obiettivo è la ricerca della verità, anche se questa contrasta con la sua iniziale tesi accusatoria e si traduce in acquisizioni a favore dell’imputato.

L’obbligatorietà dell’azione penale e la separazione delle carriere tra giudici e PM sono oggi al centro di un acceso dibattito, e l’autore si sofferma sulle questioni più attuali per analizzarle nella loro complessità. Per il pubblico ministero oggi il cantiere aperto è quello della professionalità, della accountability e della deontologia, temi che toccano però tutti e tre gli attori della giustizia: giudici, avvocati e appunto pubblici ministeri.

Occorre quindi impegnarsi nella costruzione di una comune cultura fra tutti gli esponenti delle professioni giuridiche: questo è il vero cantiere aperto su cui devono misurarsi le diverse istituzioni della magistratura e dell’avvocatura e le rispettive associazioni.

Un progetto ambizioso, ma ineludibile.

venerdì 12 aprile h 18

Dietro le quinte del successo editoriale

Valentina Notarberardino

Operazione bestseller (Ponte alle Grazie)

con Maurizio Crosetti

Gli appassionati della lettura qui trovano la storia della vita materiale del libro, dalla tipografia al comodino, e la vita immateriale, dall’anonimato alle stelle, grazie al contributo di alcuni protagonisti del mondo editoriale che ci portano dietro le quinte dell’editoria italiana.

venerdì 12 aprile h 18 Museo Regionale di Scienze Naturali

Tra cultura e natura #3

La sfida della convivenza con i grandi carnivori: lupo, orso e lince

con Francesca Marucco

Per una convivenza sostenibile tra grandi carnivori e uomo è fondamentale accrescere le conoscenze sulle specie, in particolare orso, lince e lupo. Per riportare la narrazione a una dimensione razionale, il primo passo è fornire informazioni oggettive e corrette, tramite azioni di public engagement e divulgazione di dati scientifici.

venerdì 12 aprile h 18.30

Otto parole per riscrivere il futuro

Michele Bellini

Salviamo l'Europa (Marietti1820)

con Mauro Berruto, Chiara Gribaudo e Francesco Remotti

Economia e immigrazione, transizione verde e digitalizzazione; un contesto geopolitico incerto, la democrazia che arranca: tutto ciò richiede un cambio di passo da parte europea per raggiungere quella sovranità condivisa necessaria a difenderne il ruolo nel mondo.

The Goodness Factory presenta in collaborazione con la Fondazione Circolo dei lettori

MIND THE GAP

Pensare, disobbedire, resistere.

venerdì 12 h 18

L’antimeridionalismo e il femminismo di periferia

con Claudia Fauzia, economista, divulgatrice e presidente di Malafimmina, e Martina Miccicchè, scrittrice e fotoreporter, modera Valentina Farinaccio, scrittrice

L’antimeridionalismo e il femminismo di periferia sono due fenomeni molto diversi ma con radici vicine: la supremazia di un posto altro - di solito cittadino e del nord - con i suoi ritmi, le sue promesse e la sua velocità. La marginalizzazione territoriale - del Sud, delle province, delle periferie, ma anche di parti del mondo intero - è una parte fondamentale del tempo in cui viviamo ed è una questione sociale e intersezionale per definizione. Durante questo dialogo ne esploreremo le varie sfumature, anche quelle più quotidiane in cui a volte non ci rendiamo nemmeno conto di inciampare.

sabato 13 h 18

(MALE)DETTO UTERO

In collaborazione con Festival del Ciclo Mestruale e Progetto Nudo

con Giulia Basso (Medica di medicina generale, Medica specializzanda in medicina fisica e riabilitativa) Alessandra Razzano (Psicologa e Psicoterapeuta a orientamento psicodinamico, Esperta di psicologia perinatale)

Oltre la metà della popolazione mondiale ha un utero eppure di utero se ne parla pochissimo e molto male. Anche per questo nel nostro incontro l'utero è male-detto, perché è detto male. Noi vogliamo provare a invertire la tendenza costruendo un momento in cui approfondire i temi che vengono ritenuti tabù dalla maggior parte delle persone: il ciclo mestruale, la fertilità, le malattie, la procreazione medicalmente assistita e la menopausa. Quante volte per una di queste parole una donna maledice nella sua vita il proprio utero?

sabato 13 h 21

EX BAMBINA PRODIGIO

Stand Up Comedy Show con Valo Pusceddu

Da piccola era una bambina prodigio. Non sappiamo cosa sia successo nel frattempo.

Queste sono le premesse del terzo spettacolo di Valo Pusceddu: un flusso di coscienza in cui, con lo stile tagliente che la contraddistingue, la comica racconta aneddoti personavli passando dai ricordi d'infanzia all'ansia per i parcheggi a S, illustra gli insoliti benefici della dieta vegetariana e condivide perplessità su viaggi, tatuaggi, terapia e talent show.

Il risultato è una riflessione su salute mentale, stereotipi e lotta di classe, intervallata da immancabili citazioni sulla cultura pop.

sabato 13 aprile h 10-12 Barney’s

Death Café Letterario

Pet Edition

con Barbara Alessio e Franco Fassola, introduzione letteraria di Armando Buonaiuto

Un Death Café Letterario un po’ particolare, dedicato alla morte degli animali che hanno condiviso un tratto della nostra vita: un lutto socialmente poco riconosciuto, ma che è fonte di grande sofferenza e nostalgia. A introdurre, la breve esplorazione di pagine letterarie sul venir meno di questo prezioso legame.

€ 8,00 | prenotazione obbligatoria

sabato 13 aprile h 10.30

Free Tibet

A 65 anni dalla Rivolta di Lhasa

con Marilia Bellaterra, Rosanna Degiovanni, Bruno Mellano, Tenzin Topdhen e Federico Petrozzi

I tibetani continuano, con il supporto delle comunità in esilio e con l'aiuto dei Tibet Support Group, a difendere il loro patrimonio culturale, storico, ambientale, religioso, anche investendo i contributi ricevuti nella valorizzazione del Museo del Tibet di Dharamsala, in India.

a cura di Aref e Free Tibet Italia

sabato 13 aprile h 16.00-17.30

Crescere con l’arte #2

Io e Pablo

lab per bambine e bambini 5-10 anni con BombettaBook

a partire da Si crede Picasso (Mondadori)

Come facciamo a sapere se un quadro, una statua, un disegno, un gioiello, una installazione, un video è arte? Come si fa a distinguere un vero artista contemporaneo da uno che non lo è? Scopriamolo giocando.

ingresso € 10 (merenda offerta da Eataly) | prenotazione obbligatoria

sabato 13 aprile h 18

Come è cambiata la criminalità

Nicola Gratteri

Antonio Nicaso

Il grifone (Mondadori)

con Giuseppe Legato

In un mondo sempre più interconnesso, dove le distanze vengono annullate da un click e i luoghi d’incontro virtuali soppiantano quelli reali, anche le mafie stanno imparando ad adattarsi: sfruttando le potenzialità della tecnologia, si addentrano nello spazio digitale come fosse un nuovo territorio di conquista.

sabato 13 aprile h 21

La nostra vita tra gli alberi

Natura e poesia

con Tiziana Cera Rosco e Tiziano Fratus

modera Antonella Giani

A partire da Anthurium. Parla, mio fiore (Orto botanico di Palermo e Campisano Editore) e Alberodonti d'Italia (Idee Feltrinelli e Gribaudo), un incontro con due poeti e artisti che attraversano boschi e giardini, indagano gli alberi e compongono il dettato di un linguaggio poetico.



