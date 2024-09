FILM - Beetlejuice Beetlejuice, Tim Burton firma un sequel degno del primo capitolo

Trentasei anni dopo i fatti del primo capitolo, la famiglia Deetz fa ritorno nell'abitazione di Winter River dopo l'inaspettata dipartita del papà. La vita di Lydia viene sconvolta quando la figlia Astrid, un'adolescente ribelle, scopre per caso in soffitta il misterioso modello della cittadina della città e il portale per l'Aldilà viene accidentalmente aperto liberando nuovamente Beetlejuice. Questa la trama di Beetlejuice Beetlejuice .

Burton ha dichiarato di non aver realizzato Beetlejuice Beetlejuice per scopi di lucro ma di aver sentito il desiderio di tornare nell'inquietante mondo di Beetlejuice e bisogna dire che nonostante sia il seguito di un cult che ha segnato intere generazioni, la visione del film non smentisce questa dichiarazione. Dopo la catastrofe sia a livello qualitativo che economico del live action di Dumbo, Burton si è preso un intervallo di cinque anni durante il quale ha girato la serie Netflix Mercoledì. Il risultato raggiunto da Beetlejuice Beetlejuice è decisamente differente da quello di Dumbo, dove si sono viste chiaramente le ingerenze della Disney. Qui invece Burton ha avuto completamente mano libera e ha potuto sbizzarrirsi dando così sfogo alla sua fantasia.

Nella pellicola vediamo anche il ritorno di alcuni attori che facevano già parte del cast del primo capitolo, come Michael Keaton, Winona Ryder e Catherine O'Hara. Ma ci sono anche delle nuove aggiunte, una su tutte Jenna Ortega, che dopo il successo di Mercoledì sembra essere divenuta la nuova musa di Burton. Inoltre qui si fa spesso riferimento a un'estetica tipicamente burtoniana, come ad esempio l'inserimento di una parte in animazione stop-motion, tecnica per la quale Burton nutre una grande passione tanto da girarne diversi lungometraggi animati, come ad esempio La sposa cadavere.