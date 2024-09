Chivasso, domenica 15 si inaugura il nuovo imbarcadero del parco Sabiunè

Domenica 15 settembre, alle ore 11, presso il nuovo imbarcadero del parco Sabiunè, ci sarà l'inaugurazione dell'area appena ultimata sull'area fluviale del Po Chivassese.

L’evento ha l’obiettivo di portare a conoscenza della cittadinanza i nuovi servizi che questo luogo mette a disposizione di tutti. La scogliera in pietra realizzata nell'ambito del Bando Biodiversità funge da valido e robusto attracco. A questo manufatto si collega la piattaforma galleggiante con una nuova passerella pedonale che in sicurezza permette alle persone di accedere allo specchio d'acqua.

Da questo manufatto potranno partire e attraccare piccoli natanti, gommoni, canoe, kaiak. Alle spalle della scogliera si potranno apprezzare il ripristino di questo angolo, con le piantumazioni avvenute l'anno scorso (in particolare con esemplari di olmo cigliato, pioppo bianco, salice) e la realizzazione del sentiero a servizio della scogliera e quello di collegamento al parco Bricel.

L'impegno economico per queste opere avvalora lo sforzo che l'Amministrazione comunale sta perseguendo per rendere sempre la città sempre più a misura di uomo e ambiente. Questa realizzazione in particolare è stata possibile grazie al patto di collaborazione tra il Comune e l'associazione Amici del Po di Chivasso.

Questo patto di cittadinanza attiva ha permesso di ottimizzare al meglio le idee, le opere, i manufatti e infine la gestione. Questa operazione esprime al meglio le potenzialità che si possono sviluppare quando i cittadini si organizzano dal basso e propongono all'Amministrazione una collaborazione propositiva e virtuosa.