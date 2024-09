Con ‘Tennis in città 2024’ a Torino si comincia a respirare l'atmosfera delle Atp

Venerdì 13 settembre sarà la piazza di fronte al grattacielo della Regione Piemonte, area urbana aperta alla cittadinanza inaugurata lo scorso ottobre, a ospitare l’evento inaugurale della manifestazione ‘Tennis in città 2024’.

Come è ormai tradizione, il percorso di avvicinamento verso le Nitto ATP Finals di Torino propone una serie di appuntamenti col tennis in piazza, evento che porta i campetti, a disposizione di tutti in particolare di bambini e ragazzi, in alcuni dei luoghi più importanti della città.

Per la prima tappa lo spazio su cui si affaccia il Grattacielo Piemonte, si animerà con una due giorni di sport aperta a tutti con l’obiettivo di coinvolgere anche gli abitanti della zona circostante.

In attesa del grande torneo di tennis maschile di fine stagione - che premia i migliori tennisti al mondo del singolo e del doppio – all’Inalpi Arena di Torino dal 10 al 17 novembre -, l'edizione 2024 di ‘Tennis in città’ parte da piazza Piemonte.

Organizzata dalla Federazione Italiana Tennis e Padel, in collaborazione con Regione Piemonte, Città di Torino e Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte, la manifestazione si articolerà su otto appuntamenti aperti a tutti coloro che vorranno avvicinarsi a una disciplina che in Italia sta vivendo un momento di straordinario interesse.

Di fronte al Grattacielo, lato nord della piazza, sarà installato un campo da 10x16m dove, venerdì 13 e sabato 14 settembre, dalle ore 9 alle ore 18, insegnanti e fiduciari dell’Istituto Superiore di Formazione ‘Roberto Lombardi’ (ISF) assisteranno bambini e ragazzi che vorranno approcciarsi alla disciplina del tennis e giovani e adulti interessati a scoprire per la prima volta questo sport (non serve prenotarsi).

‘Tennis in città’ offrirà anche la possibilità di cimentarsi con il tennistavolo. In piazza Piemonte, accanto al campo da tennis saranno infatti allestite quattro aree di gioco studiate appositamente e, grazie al supporto di Tecnici Federali e alla collaborazione del Comitato Regionale Piemonte e della Federazione Italiana Tennistavolo, le persone si potranno avvicinare anche a questa disciplina.

Gli altri sette appuntamenti di ‘Tennis in città’ si articoleranno su più giornate e si svolgeranno: dal 20 al 22 settembre in piazza Castello; dal 27 al 29 settembre in piazza San Carlo; dal 4 al 6 ottobre al parco Ruffini; dall’11 al 13 ottobre al parco Peccei; dal 14 al 25 ottobre al centro commerciale Lingotto; dal 18 al 20 ottobre in piazza Arbarello e dal 25 al 27 ottobre a parco Dora.

Venerdì mattina, inoltre, la Regione Piemonte accoglierà il trofeo delle Nitto ATP Finals in Grattacielo, per la nuova tappa del ‘Trophy Tour 2024’ partito il 3 luglio da Palazzo Civico e che ha già toccato le sedi dei principali partner, dentro e fuori i confini nazionali. Collocato nell’atrio d’ingresso della Regione, il trofeo sarà visibile da venerdì 13 a domenica 15 settembre. L’ingresso è gratuito con i seguenti orari: venerdì dalle 12 alle 19, sabato e domenica dalle 9 alle 19.

“Torino e il Piemonte si preparano alle Nitto ATP Finals e quest’anno abbiamo voluto che nel percorso di avvicinamento e di coinvolgimento della città ci fossero anche il Grattacielo e piazza Piemonte. L’abbiamo fatto perché questa è la casa di tutti i piemontesi e vogliamo che si sentano protagonisti dei grandi eventi che stiamo, uno dopo l’altro, portando sul nostro territorio con un lavoro di squadra insieme alla Città di Torino. Non ci sono altre regioni in Italia che abbiano ospitato nello stesso anno grandi eventi sportivi come Frecciarossa Final Eight di basket, la partenza del Giro d’Italia, il Tour de France, il Tour de l’Avenir, i mondiali di canoa e di Hockey su pista. Eventi internazionali su cui la Regione ha scelto di investire per le ricadute economiche e di promozione del territorio ma anche nella convinzione che il grande sport sia il giusto volano per continuare a far crescere lo sport di base. I campioni del tennis, da Jannik Sinner ai piemontesi Lorenzo Sonego e Andrea Vavassori, stanno suscitando nei più giovani oltre al tifo, anche la passione per il tennis, con tanti tesserati che desiderano giocare. Si tratta di un investimento nel futuro: siamo convinti, infatti, che la pratica sportiva, sin dalla giovane età, permetta uno sviluppo armonico a livello fisico e mentale e riduca l’incidenza di malattie in età adulta. Quando l’esercizio fisico viene acquisito nell’infanzia tende a divenire parte integrante dello stile di vita delle persone e per questo è importante il coinvolgimento, in questa iniziativa, delle scuole perché è nostra intenzione diffondere sempre di più la pratica sportiva anche tra i più piccoli”. Dichiarano il Presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, il Vicepresidente e Assessore all’Istruzione Elena Chiorino e l’Assessore allo Sport, Turismo e Cultura, Marina Chiarelli.

“I grandi eventi sportivi come le Nitto ATP Finals che, dal 10 al 17 novembre, coinvolgeranno nuovamente Torino in un'edizione che si preannuncia ancora una volta da record, oltre a regalare grandi emozioni agli appassionati hanno il grande merito di avvicinare le persone alla pratica sportiva. Per questo siamo davvero contenti di inaugurare la quarta edizione di ‘Tennis in città’ che con il suo format collaudato permette ai cittadini di tutte le età di cimentarsi nella pratica del tennis sotto la guida esperta di istruttori qualificati. Cresce intanto l’attesa per le Finals che saranno ancora una volta una grande festa collettiva per tutta la città. Anche quest'anno - seguendo un modello virtuoso di collaborazione avviato con Regione Piemonte, Camera di Commercio e gli altri enti del territorio - proporremo un ricchissimo programma di eventi collaterali che si aggiungeranno allo straordinario spettacolo sportivo offerto dai grandi campioni della racchetta sul campo dell'Inalpi Arena”. Afferma il Sindaco di Torino, Stefano Lo Russo.

“Il 2024 è un anno storico per lo sport nella nostra città, incredibilmente ricco di grandi eventi internazionali. ‘Tennis in Città‘ con le sue tappe nelle diverse location cittadine scandirà anche quest'anno il percorso di avvicinamento alla quarta edizione torinese delle Nitto ATP Finals, e sono sicuro avvicinerà sempre più persone alla pratica e alla conoscenza di una disciplina sportiva che è sempre più popolare, anche grazie al successo del nostro Sinner e degli altri atleti azzurri. Ma non finisce qui perché, dopo le Finals il 23 novembre all'Allianz Stadium gli azzurri del rugby scenderanno in campo per sfidare gli All Blacks, vera e propria leggenda e icona sportiva. Torino è sempre più città dello sport, capace di attrarre manifestazioni di livello mondiale che portano grandi campioni, emozioni e passione, oltre ad avere una ricaduta positiva sul territorio e ad essere una straordinaria fonte di ispirazione per i nostri giovani". Sottolinea l’Assessore allo Sport della Città di Torino, Domenico Carretta.

“Viviamo un momento incredibile perché i successi di Jannik Sinner, degli altri ragazzi della Nazionale e delle nostre ragazze trascinano anche le grandi manifestazioni che sono una vetrina, fanno crescere la passione e aumentare i tesserati. Sono tre le parole chiave del Sistema Italia: sviluppo, inclusione e formazione. La Federazione Italiana Tennis e Padel persegue l’obiettivo di rendere le nostre discipline di racchetta popolari portandole anche nelle piazze in modo da arricchire l’intelligenza motoria dei nostri giovani. Ciò è possibile grazie al supporto delle istituzioni locali, che ringrazio, e degli insegnanti dell’Istituto Superiore di Formazione “Roberto Lombardi”. Come accade ormai da tre anni non saranno solo le Nitto ATP Finals dei campioni: l’appuntamento di Torino coinvolgerà l’intera città facendo vivere a tutti l’atmosfera del grande tennis“. Dichiara il Presidente FITP, Angelo Binaghi.