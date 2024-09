Brunori annuncia il ritorno live: la tappa a Torino il 22 marzo 2025

Nella giornata del 31 agosto, che per tutti i devoti del verbo brunoriano significa solo «San Brunori» -protettore delle estati che muoiono e degli amori che nascono- i fan lo avevano sperato e chiesto a gran voce, e Dario Brunori aveva lasciato intendere che le preghiere avrebbero presto portato i loro frutti.

Questi primi frutti hanno oggi il sapore di una nuova avventura live: parte a marzo del prossimo anno il BRUNORI SAS || TOUR 2025 prodotto da Vivo Concerti, con sette date nei principali palasport italiani tra cui l'Inalpi Arena di Torino, il 22 marzo 2025.



Le città dove Brunori Sas porterà tutto il suo mondo di cantautore, con la sua inconfondibile profondità e ironia unite ad una poetica capace di trasformare la quotidianità in pura emozione. Un ritorno live lungamente atteso quello di Brunori, pronto a riabbracciare il suo pubblico per delle serate di autentica magia, la stessa che lo ha consacrato tra i più amati cantautori dei nostri tempi.



Per info: www.vivoconcerti.com