Karla Sofía Gascón apre il Lovers Film Festival: “A Torino ho trovato tante persone meravigliose. L’Italia è la mia seconda casa”

Karla Sofía Gascón, la star di Emilia Pérez, è la madrina che apre la 40esima edizione del Lovers Film Festival.

“Emilia Peréz è film di culto. Quando hai una voce che può aiutare gli altri, devi usarla per quelli che non ce l’hanno. Tutti i posti in cui sono stata ho fatto discorsi che possono aiutare”.

"A Torino tante persone meravigliose"

Per Gascón non è la prima volta a Torino, ma questa sarà la prima occasione di visitare la città e il Museo del Cinema: “Ho lavorato a Milano per Canale 5 negli anni ‘90. Per me l’Italia è uno dei paesi più importanti. Qui ho tanti amici, ho trovato in questa tappa tante persone meravigliose. È come un ritorno a un Paese che amo con tutta la mia anima”.

L’attrice ha portato tutta la sua energia per l’apertura del Festival che durerà fino al 17 aprile.

“La verità è che essere un’attrice è il mestiere più bello del mondo. Quando recito do l’anima e il mio essere a qualcosa che non ce l’ha. Cerco di entrare in qualcosa che non sono. È stato bello interpretare un personaggio così lontano da me - spiega parlando di Emilia Pérez - Quando hai questa l’opportunità di entrare in un mondo che non è il tuo, puoi di imparare quello che il personaggio ha dentro”.

Il rapporto tra genitori e figli

“Mia figlia - aggiunge l’attrice - è la persona più importante del mondo. Ho la responsabilità di non mettere stupide idee nella testa. Il problema non è dei figli, ma sono gli adulti che mettono i messaggi sbagliati in testa ai bambini”.

Patric aveva trionfato ai Golden Globes ma non è stata premiata agli Oscar. “Mi è spiaciuto perché si è persa un’occasione per parlare di persone trans nell’epoca Trump agli Oscar” commenta la direttrice del festival Vladimir Luxuria.

“La vita è così. È un momento davvero pericoloso, che mette in pericolo i diritti di tutti, non solo quelli della comunità lgbtq. Sono colpite le persone che fanno più difficoltà a difendersi” conclude Gascón.