Inseguita da un cinghiale sulla collina di Moncalieri, momenti di paura per una signora

Un incontro ravvicinato del primo tipo, per mutuare dal titolo di un celebre film, talmente ravvicinato che la protagonista ne avrebbe fatto volentieri a meno. Torna l'allarme cinghiali in provincia di Torino, ma stavolta non per un incidente d'auto che ha coinvolto un ungulato, ma perché una donna si è ritrovato l'animale a pochi metri di distanza.

L'episodio sulla collina di Moncalieri

Il fatto è successo nei giorni scorsi sulla collina di Moncalieri, con protagonista una signora che stava passeggiando, prima di essersi accorta che il cinghiale la stava seguendo. Subito ha cercato di ignorarne la presenza, ma poi l'animale ha aumentato la velocità per raggiungerla, costringendo la donna a scappare in gran fretta.

Il passaggio di un'auto nei paraggi

Per fortuna, è riuscita a chiedere aiuto, salendo di corsa su un'auto di passaggio in quel momento. Non sapremo mai come sarebbe finita la storia, nel caso la vettura non fosse passata nei paraggi in quel momento, di sicuro non è la prima volta che i cinghiali si avvicinano ai centri abitati o nelle vicinanze delle strade.