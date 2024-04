Allo Spazio Musa, Augusto Daolio oltre i Nomadi. La compagna Rosy: “A Torino sempre tanto amore”

A trentadue anni dalla prematura scomparsa di Augusto Daolio, leader carismatico e fondatore insieme a Beppe Carletti dei Nomadi, allo Spazio Musa apre una mostra che ne celebra la figura.

Appuntamento fino al 13 maggio

Dall’11 aprile al 13 maggio, l’esposizione che arriva dal successo di Reggio Emilia nel 2022 illumina, accanto alla storia dell’autore e del cantante, i talenti multiformi di un artista che era anche un pittore e scultore autodidatta.

Marco Basso: "Città aperta alla musica"

“Abbiamo pensato di portarla a Torino perché è una città aperta alla musica - spiegano i curatori Marco Basso e Luigi Ratclif - La mostra si sviluppa su temi di un dibattito nato sessant’anni fa, ma ancora fortemente attuale che continua da sessant’anni. C’è un Augusto molto diverso, un poeta, un pittore e un autore audiovisivo”.

In mostra quindi sono disegni, dipinti, schizzi, taccuini di viaggio, fotografie, manoscritti e video. Il diario è la mostra, la mostra è il diario. Si sviluppa su nove grandi pagine aperte che corrispondono ad altrettante tracce – nella loro doppia accezione musicale e di percorso. Una narrazione aperta e interconnessa, in cui arte, società, ironia, viaggio, natura, relazioni, giovinezza, sogno, diversità e impegno sociale vengono esplorati attraverso le molteplici capacità artistiche di Augusto.

Una voce attuale ancora oggi

In particolare, la forza della sua voce appare oggi più che mai attuale se si pensa alle tante canzoni scritte e cantate insieme ai Nomadi e portatrici di messaggi pacifisti, di rifiuto di ogni forma di guerra, discriminazione o nazionalismo; o ai soggetti di tanti quadri e disegni che ritraggono una natura metamorfica che si fonde con l’elemento umano.

Il ricordo della compagna Rosy

Custode di tutto questo patrimonio, ex compagna di Augusto Daolio, Rosy Fantuzzi: “Augusto amava scrivere a mano. La musica era vicina ai suoi disegni. Non eravamo sposati, non ci legava nulla, ma c’era questo grande amore che aveva anche per la gente e questo amore a Torino lo ritrovo sempre. Essere qui con i suoi disegni e i suoi pensieri più intimi mi sembra un sogno”.

Il gruppo dei Nomadi sarà il 4 maggio al Colosseo e durante il mese di esposizione allo Spazio Musa si alterneranno incontri ed eventi ad hoc.

Per info: https://spaziomusa.net/