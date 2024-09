Cosplayer Run, la corsa dei personaggi dei fumetti e dei cartoon il 22 settembre al Parco del Valentino

È tutto pronto per la sesta edizione della Cosplayer Run, l’evento che combina sport, cosplay e beneficenza in una formula unica e coinvolgente che ha già attirato l'attenzione di appassionati di tutte le età. Dopo il grande successo delle edizioni precedenti, la manifestazione torna ancora più ricca di sorprese e divertimento, nella splendida cornice del Parco del Valentino a Torino, una location suggestiva e facilmente raggiungibile sia con mezzi privati che pubblici.

L'evento è organizzato dall'Associazione Sportiva Dilettantistica Accademia 72, un gruppo di amici che da anni si impegna nella promozione di eventi sportivi e sociali su scala nazionale. La manifestazione gode del patrocinio ufficiale dell'Associazione Amici Bambini Cardiopatici Onlus, che opera presso l'Ospedale Regina Margherita di Torino, a cui sarà devoluto tutto il ricavato della manifestazione. L’edizione 2024 è patrocinata dal Comune di Torino e supportata da Torino Comics, una delle principali fiere nazionali dedicata ai comics, al mondo cosplay, ai tornei di esport e videogames, ai giochi da tavolo e al mondo movie e da XMAS Comics, la versione invernale della fiera che avrà luogo il 14 e 15 dicembre 2024 presso L'Oval Lingotto Fiere di Torino.

La Cosplayer Run è una corsa o camminata di 5 km, non competitiva, adatta agli appassionati di tutte le età, che potranno partecipare indossando i costumi dei loro personaggi preferiti di film, fumetti o videogiochi, in un contesto di relax e divertimento dedicato a famiglie, amici e sportivi amatoriali.

Anche quest’anno non mancheranno momenti di intrattenimento prima e dopo la corsa, con la partecipazione di ospiti speciali, tra questi, la 501st Italica Garrison e la Rebel Legion Italian Base, entrambi gruppi appassionati didi Star Wars ufficialmente riconosciuti da Lucasfilm Ltd. e Disney, Tomb Raider Italia e il Marvel Avengers Team Italia. L’associazione sportiva Phoenix Saber offrirà ai partecipanti l’opportunità di provare il combattimento sportivo con le spade laser.

Hanno già confermato la partecipazione alcuni dei cosplayer più noti sui social media, comeDanaries - Daniela Cordella, Sara - Stray Dogs Babe, Sonia – Lilitcosplay, Alessandro - AlexCelsus e tanti altri. Ci sarà anche la possibilità per gli aspiranti cosplayer di partecipare a una sfilata e di essere giudicati da una giuria di cosplayer professionisti.

La musica avrà un ruolo centrale durante la manifestazione, con la performance dal vivo del gruppo Il Magico Mondo di Laura, che interpreterà in chiave moderna le colonne sonore dei cartoni animati più amati. Gli amanti del k-pop e della danza avranno invece l'opportunità di ammirare le esibizioni del Reverse Crew - K-Pop Dance Cover.

Le iscrizioni online sono aperte: il costo in promozione online, è di 15 euro per gli adulti e 12 euro per i bambini dai 6 ai 15 anni, con sconti per le famiglie e ingresso gratuito per i più piccoli. Ogni partecipante riceverà un pacco gara con pettorale, una maglietta ricordo e altre sorprese offerte dagli sponsor.

Durante l’evento, tutti gli ospiti saranno disponibili per autografi e foto con i partecipanti, nel rispetto delle normative vigenti per la sicurezza.

Per ulteriori informazioni e per iscriversi, visitate il sito ufficiale dell'evento Cosplayer Run 2024.